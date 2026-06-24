ВИДЕО: на Дзегужкалнсе отпраздновали Лиго - тысячи людей, огненное колесо и встреча рассвета

Одной из самых популярных площадок празднования Лиго в Риге в этом году стал Дзегужкалнс. Еще задолго до официального начала праздника на склонах холма и в парке начали собираться жители и гости столицы. Люди занимали места на траве, устраивались за длинными деревянными столами, наслаждались праздничной атмосферой, угощениями и теплым летним вечером.