ВИДЕО: на Дзегужкалнсе отпраздновали Лиго - тысячи людей, огненное колесо и встреча рассвета
Тысячи рижан в ночь на 24 июня собрались на Дзегужкалнсе, где до самого рассвета проходили традиционные Яновы гуляния. Самый высокий холм Риги вновь стал местом, где древние латышские традиции встретились с праздничной атмосферой: здесь пели лиго-песни, водили хороводы, чествовали Янисов, зажигали огонь и встречали солнце. Портал Otkrito.lv тоже побывал на мероприятии и подготовил небольшой видеорепортаж.
Одной из самых популярных площадок празднования Лиго в Риге в этом году стал Дзегужкалнс. Еще задолго до официального начала праздника на склонах холма и в парке начали собираться жители и гости столицы. Люди занимали места на траве, устраивались за длинными деревянными столами, наслаждались праздничной атмосферой, угощениями и теплым летним вечером.
Официальная программа началась в 20.00. Гостей приветствовали Янова мать Зоя Хеймрате и Янов отец Эдгар Липорс вместе с участниками Рижского клуба танцев и этногруппой Zeidi. В течение вечера на площадке звучали традиционные Яновы песни, проходили народные танцы, плетение венков и другие обряды, связанные с празднованием летнего солнцестояния.
Особенно многолюдно стало ближе к вечеру у Зеленого театра Дзегужкалнса. Все места на трибунах оказались заняты, а многочисленные зрители расположились также на склонах холма. Многие пришли в традиционных венках из полевых цветов и дубовых листьев.
Кульминацией праздника стал вечерний огненный ритуал. После факельного шествия на вершину холма был зажжен ритуальный огонь на высокой жерди, а затем зрители увидели одно из самых зрелищных событий праздника — горящее огненное колесо. Под аплодисменты тысяч собравшихся оно покатилось вниз по склону и стало символическим началом зажжения большого Янова костра.
Вокруг костра быстро собрались сотни людей. Многие снимали происходящее на телефоны, стараясь запечатлеть один из самых впечатляющих моментов ночи. По древней традиции в огне сожгли прошлогодние Яновы венки — символ всего, что следует оставить в прошлом.
После этого праздник продолжился песнями и танцами. На сцене выступили участники постфольклорной группы Iļģi, а затем началась большая танцевальная программа, в которой могли принять участие все желающие.
Гуляния на Дзегужкалнсе продолжались далеко за полночь. После чествования Янисов, которым вручили дубовые венки, музыкальную программу продолжили другие коллективы. Самые стойкие участники праздника остались встречать рассвет на вершине холма — так, как это делали многие поколения до них.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что вечером 23 июня в Зеленом театре Межапарка прошел один из самых атмосферных рижских праздников Лиго — Rīgas zaļumballe. Гости собирались в венках из полевых цветов и дубовых листьев, слушали музыку, танцевали, фотографировались и веселились.