Два миллиона пчел вырвались наружу после аварии грузовика: жителям Техаса запретили выходить из домов
В американском штате Техас необычная авария превратилась в настоящую спецоперацию: после того как грузовик с ульями опрокинулся на дороге, в воздух поднялись миллионы пчел. Местным жителям пришлось закрыться в домах, а спасателям — вызывать пчеловодов.
Инцидент произошел на юго-востоке Техаса. По данным местных СМИ и экстренных служб, 18-колесный грузовик перевозил сотни ульев, когда не смог пройти поворот и опрокинулся. После аварии в округе оказались на свободе, по разным оценкам, около двух миллионов пчел.
Местные экстренные службы сразу предупредили жителей ближайших домов, чтобы они оставались внутри. В районе аварии наблюдалось значительное присутствие пчел, поэтому людям рекомендовали не приближаться к месту происшествия и не открывать окна и двери без необходимости. На месте работали сотрудники службы спасения, офис шерифа округа Ориндж и пчеловоды.
Ситуация выглядела почти как сцена из фильма: вокруг перевернутого грузовика поднимались плотные рои, пчелы облепили деревья и саму машину, а люди в белых защитных костюмах пытались собрать уцелевшие ульи и перенести их на другие транспортные средства. Фотографии с места происшествия опубликовала местная компания Queen Bee Supply; ее представители отметили, что на помощь приехали как коммерческие пчеловоды, так и владельцы небольших частных пасек.
Пчеловоды и спасатели несколько часов работали над тем, чтобы не уничтожить пчел, а по возможности спасти колонии. Ульи постепенно перегружали на другие машины, после чего их должны были перевезти на местную медовую ферму. Позже экстренные службы сообщили, что значительная часть ульев уже была вывезена, но жителей все еще просили соблюдать осторожность и не заходить в рабочую зону.