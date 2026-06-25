Два миллиона пчел вырвались наружу после аварии грузовика: жителям Техаса запретили выходить из домов

Пчеловоды и спасатели несколько часов работали над тем, чтобы не уничтожить пчел, а по возможности спасти колонии. Ульи постепенно перегружали на другие машины, после чего их должны были перевезти на местную медовую ферму. Позже экстренные службы сообщили, что значительная часть ульев уже была вывезена, но жителей все еще просили соблюдать осторожность и не заходить в рабочую зону.