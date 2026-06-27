Многие могут ошибиться: 27 июня транспорт в Риге курсирует по рабочему графику
Сегодня, 27 июня, несмотря на субботу, общественный транспорт в Риге курсирует по расписанию рабочего дня. Это связано с переносом рабочего дня в рамках праздничного периода Лиго и Янова дня.
Жителям и гостям столицы, которые сегодня планируют пользоваться общественным транспортом, стоит учитывать важное изменение. В перенесенный рабочий день, 27 июня, автобусы, троллейбусы и трамваи в Риге курсируют по расписанию рабочих дней, а не выходных.
Такой порядок был установлен заранее в связи с праздничными выходными по случаю Лиго и Янова дня. Благодаря переносу рабочего дня жители Латвии получили продолжительные выходные в июне, однако теперь суббота фактически стала рабочей.
Это означает, что сегодня на маршрутах действует обычный будничный график движения, включая утренние и вечерние часы пик. Пассажирам рекомендуется заранее проверять время отправления нужного транспорта, поскольку оно может существенно отличаться от привычного субботнего расписания.