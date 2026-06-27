Многие могут ошибиться: 27 июня транспорт в Риге курсирует по рабочему графику

Жителям и гостям столицы, которые сегодня планируют пользоваться общественным транспортом, стоит учитывать важное изменение. В перенесенный рабочий день, 27 июня, автобусы, троллейбусы и трамваи в Риге курсируют по расписанию рабочих дней, а не выходных.