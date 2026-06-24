Рижский аэропорт получил награду, о которой мечтают многие аэропорты Европы

«Эта награда — важная оценка для всей нашей команды и партнеров. Она подтверждает, что наша целенаправленная работа по улучшению пассажирского опыта, модернизации процессов и развитию устойчивой инфраструктуры ценится и на международном уровне. Получить такое признание в масштабе Европы — настоящее удовлетворение и одновременно подтверждение того, что в Балтии мы способны развивать услуги и инфраструктуру в соответствии с самыми высокими отраслевыми стандартами», — отмечает председатель правления Рижского аэропорта RIX Лайла Одиня.