Рижский аэропорт получил награду, о которой мечтают многие аэропорты Европы
Рижский аэропорт получил одну из самых престижных наград европейской авиационной отрасли — премию Международного совета аэропортов Европы (Airports Council International Europe, ACI Europe) EUROPE Best Airport Awards в категории «Лучший аэропорт с 5-10 миллионами обслуженных пассажиров в год».
Награда была вручена вечером 23 июня во время ежегодного конгресса и генеральной ассамблеи ACI Europe в Праге.
«Эта награда — важная оценка для всей нашей команды и партнеров. Она подтверждает, что наша целенаправленная работа по улучшению пассажирского опыта, модернизации процессов и развитию устойчивой инфраструктуры ценится и на международном уровне. Получить такое признание в масштабе Европы — настоящее удовлетворение и одновременно подтверждение того, что в Балтии мы способны развивать услуги и инфраструктуру в соответствии с самыми высокими отраслевыми стандартами», — отмечает председатель правления Рижского аэропорта RIX Лайла Одиня.
Жюри конкурса особенно высоко оценило способность Рижского аэропорта обеспечивать высокие стандарты работы, одновременно внедряя инновационные решения и развивая услуги для пассажиров. Так, в 2025 году Рижский аэропорт по всем основным показателям обслуживания пассажиров превысил установленные цели качества, обеспечив короткое время ожидания при регистрации, в зоне проверки безопасности и при получении багажа.
В прошлом году аэропорт вложил 20 млн евро в развитие инфраструктуры, в том числе в проект расширения терминала, модернизацию аэродрома, обновление системы энергоснабжения, а также в проекты по получению экологически чистой энергии и развитию транспорта. Кроме того, высоко была оценена работа Рижского аэропорта по улучшению пассажирского опыта.
Рижский аэропорт также поставил перед собой амбициозные цели в сфере устойчивого развития и получил высокий уровень аккредитации 3+ в глобальной программе управления углеродным следом аэропортов Airport Carbon Accreditation (ACA). Рижский аэропорт стал первым в Балтии, достигшим этого уровня, тем самым став климатически нейтральным аэропортом.
Операционная эффективность и качество работы, клиентский опыт и устойчивое развитие являются ключевыми критериями, по которым определяются лауреаты конкурса EUROPE Best Airport Awards. В категории аэропортов с 5-10 миллионами обслуженных пассажиров оцениваются аэропорты с выдающимися результатами во всех основных направлениях деятельности, которые способны успешно совмещать рост с высоким качеством обслуживания клиентов и ответственностью перед окружающей средой.