В крупном латвийском городе вводят новый порядок оплаты услуг общественного транспорта
Жителям Лиепаи обещают сделать систему оплаты проезда в общественном транспорте более гибкой и стимулировать более эффективнее использование маршрутной сети.
В Лиепае готовят изменения, предусматривающие переход на 40‑минутный билет и новый набор абонементных билетов. Жителей приглашают высказать мнение и подать предложения по подготовленному проекту до 2 июля этого года.
Цель изменений — к 31 июля 2026 года усовершенствовать систему оплаты проезда в общественном транспорте государственной городской Лиепаи, способствовать более эффективному использованию маршрутной сети и улучшить доступность общественного транспорта в различных районах города, введя билет по времени, который заменит существующие билеты предварительной продажи на одну и на 10 поездок, а также модернизирует линейку абонементных билетов.
Один билет — неограниченное число пересадок
Действующая система оплаты, основанная на билетах на определённое количество поездок, будет заменена билетами по времени. Вместо текущего билета на одну поездку вводится 40‑минутный билет по времени стоимостью 1 евро. Он даёт право в течение этого периода совершать неограниченное количество пересадок на любых маршрутах общественного транспорта Лиепаи. Одновременно вместо действующего билета на 10 поездок вводится 10‑поездочный билет по времени за 9 евро.
Выбранный 40‑минутный интервал установлен на основании анализа пассажиропотоков и реальных привычек пересадок в системе общественного транспорта Лиепаи. Данные показывают, что типичная пересадка в основных транспортных узлах города занимает от 10 до 18 минут, поэтому лимит в 40 минут является оптимальным и вполне достаточным временем для пересадки. Кроме того, для удобства пассажиров правила предусматривают, что последнюю поездку разрешено завершить и по истечении лимита времени — главное, заходя в последний транспорт, зарегистрировать билет у валидатора в течение 40 минут с момента первой регистрации.
Новый годовой абонемент
Изменения также предусматривают модернизацию линейки долгосрочных абонементных билетов. В дальнейшем сроки действия абонементных билетов будут определяться в днях, а не привязываться к календарному месяцу или кварталу (например, пассажир сможет приобрести билет на 30 дней с любой даты месяца). Действующий уровень цен на абонементные билеты для жителей сохраняется без изменений.
Для регулярных пассажиров вводится долгосрочный абонемент на 365 дней стоимостью 280 евро, который может стимулировать использование общественного транспорта в повседневных поездках, снижая поток частных автомобилей и транспортные выбросы в городе.
Новые билеты пассажиры смогут приобрести в тех же точках продаж и в мобильном приложении Liepājas pilsēta. Срок действия ранее приобретённых билетов остаётся неизменным.