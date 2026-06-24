В крупном латвийском городе вводят новый порядок оплаты услуг общественного транспорта

Выбранный 40‑минутный интервал установлен на основании анализа пассажиропотоков и реальных привычек пересадок в системе общественного транспорта Лиепаи. Данные показывают, что типичная пересадка в основных транспортных узлах города занимает от 10 до 18 минут, поэтому лимит в 40 минут является оптимальным и вполне достаточным временем для пересадки. Кроме того, для удобства пассажиров правила предусматривают, что последнюю поездку разрешено завершить и по истечении лимита времени — главное, заходя в последний транспорт, зарегистрировать билет у валидатора в течение 40 минут с момента первой регистрации.