Первое заражение в Европе: во Франции официально подтвержден случай смертоносной лихорадки Эбола
Во Франции официально подтвержден первый случай заражения смертоносным вирусом Эбола. Это первый зарегистрированный случай на территории Европы в рамках нынешней вспышки заболевания.
По заявлению органов здравоохранения Франции, опасный вирус обнаружен у врача, который недавно вернулся из гуманитарной миссии в Демократической Республике Конго (ДРК) — эпицентра нынешней эпидемии.
На данный момент медик находится в материковой части Франции. Его состояние оценивается как стабильное, однако пациента экстренно изолировали, чтобы не допустить распространения инфекции. Напомним, что с мая этого года вирус унес жизни уже около 300 человек в Африке.
Власти уверяют, что риск для населения Европы остается низким. Тем не менее медицинские службы Франции сейчас в экстренном порядке отслеживают все контакты заболевшего врача, чтобы выявить тех, кто мог подвергнуться риску заражения.
Ситуация выходит из-под контроля?
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще 17 мая объявила вспышку в ДРК международной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. До сих пор распространение вируса ограничивалось Африкой (ДРК и соседней Угандой), где официально зарегистрировано более 1000 случаев заболевания и свыше 260 смертей.
Однако международная благотворительная организация Oxfam на прошлой неделе предупредила, что реальные масштабы эпидемии могут быть куда более пугающими, а вирус распространяется «незамеченным». Причиной тому — катастрофическая нехватка чистой воды и базовых средств защиты для врачей в пострадавших регионах Африки, а также сокращение глобального финансирования.
Ранее тревога из-за подозрений на Эболу уже возникала в Бразилии, Италии и Австрии, но тогда тесты потенциальных пациентов оказались отрицательными. Франция стала первой европейской страной, где диагноз подтвердился официально. В связи с этим больницы и службы экстренной помощи в Великобритании и других странах Европы уже получили инструкции подготовиться к возможной изоляции пациентов с подозрением на вирус.
Главная опасность: вакцины нет
В период с 2014 по 2016 год лихорадка Эбола унесла жизни 11 000 человек в Западной Африке. Однако нынешний кризис вызывает у ученых особый страх: текущая вспышка вызвана редким штаммом Бундибугио (Bundibugyo), против которого на данный момент не существует одобренной вакцины.
Симптомы этого варианта стандартны для Эболы: всё начинается с гриппоподобной лихорадки, сильной головной и мышечной боли, рвоты и диареи, после чего болезнь прогрессирует до внутреннего кровотечения, отказа органов и летального исхода.
Ученые из Оксфордского университета экстренно ведут разработку вакцины, но предупреждают, что испытания на людях начнутся только через 2–3 месяца. Это значит, что в ближайшие полгода эффективного лекарства ждать не стоит.
Вирус передается через прямой контакт с кровью или биологическими жидкостями зараженного человека, а также через загрязненные поверхности. Инкубационный период составляет до 21 дня — всё это время человек может переносить вирус, не подозревая о болезни, но оставаясь заразным для окружающих.