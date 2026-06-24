Первое заражение в Европе: во Франции официально подтвержден случай смертоносной лихорадки Эбола

Ранее тревога из-за подозрений на Эболу уже возникала в Бразилии, Италии и Австрии, но тогда тесты потенциальных пациентов оказались отрицательными. Франция стала первой европейской страной, где диагноз подтвердился официально. В связи с этим больницы и службы экстренной помощи в Великобритании и других странах Европы уже получили инструкции подготовиться к возможной изоляции пациентов с подозрением на вирус.