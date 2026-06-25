В ЕС выявили группы населения, которые чаще других подвергаются оскорблениям в Сети

Как среди молодых мужчин, так и среди молодых женщин наиболее распространенными были сообщения, связанные с политическими или социальными взглядами, а также с расовым или этническим происхождением. О подобных публикациях сообщили 42,5% молодых женщин и 39,3% молодых мужчин в случае политических и социальных взглядов, а также 38,2% и 35,6% соответственно в случае расового или этнического происхождения.