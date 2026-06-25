В ЕС выявили группы населения, которые чаще других подвергаются оскорблениям в Сети
В 2025 году молодые жители Европейского союза значительно чаще сталкивались в интернете с враждебными или унизительными сообщениями. С возрастом вероятность столкнуться с таким контентом заметно снижалась.
Согласно данным Eurostat, подобные сообщения видели 54,0% пользователей интернета в возрасте 25–34 лет и 53,7% пользователей в возрасте 16–24 лет. В возрастной группе 35–44 лет этот показатель составлял 46,4%, среди людей 45–54 лет — 38,9%, среди 55–64-летних — 32,8%, а среди пользователей в возрасте 65–74 лет — 28,1%.
Особое внимание исследование уделяет молодежи в возрасте 16–24 лет, поскольку именно эта группа считается наиболее уязвимой к воздействию интернет-контента.
Среди молодых пользователей интернета 57,2% женщин сообщили, что сталкивались с враждебными сообщениями, тогда как среди мужчин такого возраста этот показатель составил 50,4%. Такая тенденция наблюдалась по всем категориям подобного контента.
Как среди молодых мужчин, так и среди молодых женщин наиболее распространенными были сообщения, связанные с политическими или социальными взглядами, а также с расовым или этническим происхождением. О подобных публикациях сообщили 42,5% молодых женщин и 39,3% молодых мужчин в случае политических и социальных взглядов, а также 38,2% и 35,6% соответственно в случае расового или этнического происхождения.
Наиболее заметная разница между молодыми женщинами и мужчинами наблюдалась в отношении сообщений, связанных с сексуальной ориентацией (37,8% против 32,6%), полом (30,9% против 24,9%) и инвалидностью (23,0% против 19,3%).