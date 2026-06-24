До +26 градусов: какой будет погода в Латвии в четверг
Четверг в Латвии пройдет спокойно и без резких погодных перемен: местами еще возможен кратковременный дождь, но в целом день будет теплым, облачным с прояснениями и почти без ветра.
В ночь на четверг ожидается переменная облачность, в начале ночи на востоке страны местами еще пройдет кратковременный дождь. При слабом ветре в отдельных районах образуется туман. Температура воздуха понизится до +10…+14 градусов, местами на побережье будет примерно на градус теплее.
В Риге ночь пройдет с переменной облачностью, слабым ветром и без осадков. Минимальная температура воздуха ожидается около +15 градусов.
В четверг будет облачно, местами небо прояснится. На востоке страны местами ожидается кратковременный дождь. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +21…+26 градусов, в Видземе и местами на побережье залива — до +18…+21 градуса.
В Риге небо временами будут закрывать облака, однако существенных осадков они не принесут. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха поднимется до +22…+24 градусов.