До +26 градусов: какой будет погода в Латвии в четверг

В ночь на четверг ожидается переменная облачность, в начале ночи на востоке страны местами еще пройдет кратковременный дождь. При слабом ветре в отдельных районах образуется туман. Температура воздуха понизится до +10…+14 градусов, местами на побережье будет примерно на градус теплее.