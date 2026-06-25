NASA официально подтвердило начало Эль-Ниньо. Европе советуют приготовиться

В то же время некоторые регионы столкнутся с избыточным количеством осадков. В частности, более влажная погода прогнозируется на юго-западе США, в части Южной Америки, Центральной Азии и странах Африканского Рога. В то же время Австралия, Индонезия и отдельные районы Центральной Америки могут пострадать от продолжительных засух.