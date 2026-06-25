NASA официально подтвердило начало Эль-Ниньо. Европе советуют приготовиться
Спутники NASA зафиксировали повышение уровня воды в экваториальной части Тихого океана. Это является прямым доказательством значительного нагрева океанских вод.
NASA официально подтвердило начало климатического явления Эль-Ниньо, которое уже влияет на температуру вод в Тихом океане и может привести к масштабным погодным аномалиям по всей планете.
"Когда океанская вода нагревается, она увеличивается в объеме и приводит к подъему поверхности моря, что делает высоту воды надежным показателем температуры океана", - объяснили в NASA.
Исследователи отмечают, что нынешняя ситуация напоминает события 1997 года, когда мир столкнулся с одним из самых мощных Эль-Ниньо за всю историю наблюдений. Еще весной спутники зафиксировали так называемые волны Кельвина - большие потоки теплой воды, которые перемещаются через Тихий океан и свидетельствуют о формировании мощного климатического явления.
По мнению ученых, последствия могут быть ощутимы практически во всех уголках планеты. Ожидается, что экстремальная жара охватит значительную часть Европы, Северной Африки, Азии, а также Северную и Центральную Америку.
В то же время некоторые регионы столкнутся с избыточным количеством осадков. В частности, более влажная погода прогнозируется на юго-западе США, в части Южной Америки, Центральной Азии и странах Африканского Рога. В то же время Австралия, Индонезия и отдельные районы Центральной Америки могут пострадать от продолжительных засух.
Кроме того, теплые воды Тихого океана способны повлиять на формирование тропических циклонов. Специалисты предупреждают, что в центральной и восточной частях Тихого океана активность ураганов может возрасти, тогда как в Атлантическом океане их количество, наоборот, уменьшится.