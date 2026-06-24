Жара в Европе собирает жертвы: во Франции в автомобиле погибли двое маленьких детей
Во Франции 33-летней женщине грозит обвинение в непредумышленном убийстве после того, как ее двое маленьких детей погибли в запертом автомобиле во время сильной жары.
Трагедия произошла в понедельник днем в городе Карпантра на юге страны. После случившегося женщина была госпитализирована и находится под наблюдением врачей.
Четырехлетнюю девочку и двухлетнего мальчика нашли мертвыми на заднем сиденье припаркованного автомобиля. По оценкам специалистов, температура внутри машины могла достигать почти 70 градусов.
По данным следствия, первоначально мать заявила полиции, что после похода по магазинам оставила детей спать в машине. Однако позже ее показания изменились. Как сообщает RTL, в первых объяснениях женщины были обнаружены противоречия. Сначала она утверждала, что оставила детей в автомобиле после возвращения домой. Затем заявила, что дети самостоятельно забрались в машину, пока она разгружала покупки.
Около 13:20 женщина вызвала экстренные службы. Прибывшие медики попытались реанимировать детей, однако спасти их не удалось. Тела направлены в судебно-медицинский институт города Ним. Экспертиза должна установить точные обстоятельства смерти.
Специалисты напоминают, что если температура воздуха на улице приближается к 40 градусам, то внутри автомобиля она может подняться до 70 градусов всего за 20 минут после выключения кондиционера. В данном случае машина стояла с заглушенным двигателем, поэтому система охлаждения не работала.
Соседи семьи рассказали, что находятся в шоке от произошедшего.
«Мы часто слышали, как играли дети. Они были очень жизнерадостными», — рассказала одна из соседок.
Другой очевидец сообщил, что слышал крики матери, когда она поняла, что произошло. «Она была в состоянии полного шока», — сказал местный житель.
Пока женщина не была официально допрошена следователями. По словам представителей прокуратуры, это произойдет позже в присутствии адвоката, когда ее состояние позволит участвовать в следственных действиях.
Если расследование установит, что причиной трагедии стала халатность, женщине могут предъявить обвинение в непредумышленном убийстве.
Тем временем Франция продолжает страдать от аномальной жары. По словам премьер-министра Себастьена Лекорню, за последние дни в стране утонули не менее 40 человек, причем большинство погибших были молодыми людьми. Кроме того, в регионе Бордо от последствий жары умерли трое пожилых людей в возрасте от 80 до 95 лет.
Метеослужба Meteo-France сообщила, что ночь с понедельника на вторник стала самой жаркой за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1947 года.
Из-за экстремальных температур руководство Эйфелевой башни и Лувра приняло решение сократить часы работы. Также жара повлияла на энергетический сектор: атомная электростанция возле Тулузы была временно остановлена, поскольку вода в реке Гаронна, используемая для охлаждения реакторов, прогрелась выше 28 градусов.