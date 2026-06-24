Жара в Европе собирает жертвы: во Франции в автомобиле погибли двое маленьких детей

По данным следствия, первоначально мать заявила полиции, что после похода по магазинам оставила детей спать в машине. Однако позже ее показания изменились. Как сообщает RTL, в первых объяснениях женщины были обнаружены противоречия. Сначала она утверждала, что оставила детей в автомобиле после возвращения домой. Затем заявила, что дети самостоятельно забрались в машину, пока она разгружала покупки.