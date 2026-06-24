Илон Маск полностью без денег не остался.
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Первый в истории планеты триллионер внезапно опять стал миллиардером
Состояние Илона Маска, по оценке Bloomberg Billionaires Index, опустилось ниже отметки в один триллион долларов — до 957 миллиардов долларов. Это произошло из-за снижения биржевой цены акций его компании SpaceX.
К закрытию торговой сессии 23 июня акции SpaceX, цена которых ранее достигала 225 долларов, торговались у отметки в 156 долларов. На торгах перед открытием основной биржевой сессии 24 июня цена акций SpaceX продолжила снижаться.
Как ранее писал Otkrito.lv, Илон Маск стал первым в мире триллионером сразу после официального старта торгов акциями аэрокосмической компании на бирже Nasdaq. Цена акций на старте составила 150 долларов за штуку — на 11% больше, чем стоимость бумаг в рамках IPO (135 долларов).
Состояние Маска при стоимости бумаг в 150 долларов пробило отметку в триллион и, по подсчетам Bloomberg, достигло 1,05 триллиона долларов.