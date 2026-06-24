Первый в истории планеты триллионер внезапно опять стал миллиардером

Как ранее писал Otkrito.lv, Илон Маск стал первым в мире триллионером сразу после официального старта торгов акциями аэрокосмической компании на бирже Nasdaq. Цена акций на старте составила 150 долларов за штуку — на 11% больше, чем стоимость бумаг в рамках IPO (135 долларов).