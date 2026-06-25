В Латвии установлен новый порядок предоставления социальной помощи. Власти объяснили цель изменений

Поправками установлено, что в определенных случаях социальные службы самоуправлений смогут не оформлять письменные решения о предоставлении социальной помощи. Это будет возможно, например, при назначении единовременного пособия или пособия на определенный срок, если его размер не меняется. Также письменное решение можно будет не выдавать при присвоении домохозяйству статуса малоимущего или малообеспеченного.