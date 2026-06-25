В Латвии установлен новый порядок предоставления социальной помощи. Власти объяснили цель изменений
В Латвии приняты поправки к Закону о социальных услугах и социальной помощи, которые предусматривают упрощение порядка предоставления социальной помощи и снижение административной нагрузки на социальные службы самоуправлений.
Поправками установлено, что в определенных случаях социальные службы самоуправлений смогут не оформлять письменные решения о предоставлении социальной помощи. Это будет возможно, например, при назначении единовременного пособия или пособия на определенный срок, если его размер не меняется. Также письменное решение можно будет не выдавать при присвоении домохозяйству статуса малоимущего или малообеспеченного.
Предусмотрено, что в таких случаях решение будет считаться доведенным до сведения человека в момент получения пособия — наличными или путем перечисления на счет. Решение о присвоении статуса будет считаться сообщенным в день выдачи соответствующей справки.
Цель изменений — снизить административную нагрузку, поскольку до сих пор даже в простых и благоприятных для человека случаях социальным службам приходилось готовить полноценные письменные административные акты, что требовало значительных ресурсов.
Одновременно в аннотации к законопроекту подчеркивается, что новый порядок будет применяться только в случаях, когда содержание решения не вызывает сомнений. В более сложных ситуациях письменные решения по-прежнему будут необходимы.
Поправки не ограничат права жителей, поскольку они сохранят возможность потребовать письменное оформление решения и оспорить его в порядке, установленном Законом об административном процессе.
Ожидается, что изменения положительно скажутся на работе социальных служб, позволив уделять больше времени непосредственной работе с клиентами и одновременно сделав процесс получения помощи более быстрым и простым.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в Латвии станет легче получить социальное пособие. Что конкретно изменится?