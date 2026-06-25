Почему результатов централизованных экзаменов недостаточно для поступления в лучшие школы Латвии

Однако именно в этом, по его словам, заключается и главный недостаток такой системы. Из-за ограниченного объема заданий экзамен не всегда позволяет максимально точно различить учеников с самыми высокими результатами. «Экзамен не всегда способен настолько детально измерить уровень самых сильных школьников, которые демонстрируют действительно выдающиеся результаты», — отметил эксперт.