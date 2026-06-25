Почему результатов централизованных экзаменов недостаточно для поступления в лучшие школы Латвии
Несмотря на существование централизованных государственных экзаменов, многие рижские гимназии и средние школы продолжают проводить собственные проверки. Из-за этого возникает вопрос: какой результат имеет больший вес при поступлении — государственный экзамен или дополнительный тест самой школы?
Директор Департамента государственных проверочных работ (госэкзаменов) Государственного агентства развития образования (VIAA) Нормундс Речс в эфире TV24 объяснил, что оба экзамена выполняют разные образовательные задачи и поэтому не могут полностью заменить друг друга.
По его словам, централизованный экзамен в 9-м классе по математике или латышскому языку разрабатывается таким образом, чтобы его могли успешно сдавать ученики с самым разным уровнем подготовки.
«Централизованный экзамен создан для очень широкого диапазона учеников — от самых слабых до самых сильных. Его задача состоит в том, чтобы объективно оценить знания всех школьников», — пояснил Речс.
Однако именно в этом, по его словам, заключается и главный недостаток такой системы. Из-за ограниченного объема заданий экзамен не всегда позволяет максимально точно различить учеников с самыми высокими результатами. «Экзамен не всегда способен настолько детально измерить уровень самых сильных школьников, которые демонстрируют действительно выдающиеся результаты», — отметил эксперт.
Именно поэтому некоторые рижские учебные заведения продолжают организовывать собственные вступительные испытания, прежде всего по математике.
«Для отдельных школ очень важно более точно дифференцировать способности учеников с самым высоким уровнем подготовки. Поэтому и проводится вступительный экзамен, который помогает отобрать действительно очень способных школьников», — подчеркнул Речс.
Вместе с тем он признал, что такая система вызывает немало вопросов. Дополнительные экзамены означают для подростков двойную нагрузку и дополнительный стресс в конце учебного года. По словам представителя VIAA, ранее уже обсуждалась возможность отказаться от отдельного вступительного экзамена и вместо этого дополнить централизованный государственный экзамен специальным углубленным блоком заданий.
«Обсуждалась идея добавить к государственному экзамену дополнительную часть, которую сдавали бы только те ученики, которые планируют поступать в школы, где сейчас требуется вступительное испытание», — рассказал он.
Однако реализация такого решения также вызывает сомнения. Как отметил эксперт, речь идет о сравнительно небольшом числе учебных заведений, поэтому необходимо оценить, насколько оправданы дополнительные расходы государства на разработку новых экзаменационных материалов.