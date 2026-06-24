Кремль может объявить новую волну мобилизации после выборов в Госдуму
Кремль рассматривает возможность проведения новой волны мобилизации на фоне трудностей с набором новобранцев на войну. Об этом пишут «Важные истории» и «Вёрстка» со ссылкой на восемь источников, работающих с администрацией президента и приближенных к силовому блоку. Никаких официальных подтверждений этому нет.
Подробности. По словам двух собеседников, новую мобилизацию могут объявить уже в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. Источник, курирующий вербовочный процесс в одной из госкорпораций, сказал, что подготовительные мероприятия «к тому, что никогда не назовут мобилизацией» идут «уже несколько месяцев».
«Из-за ленточки постоянно жалуются на острый дефицит людей. С закрытием потребностей придется спешить», — отметил он.
При этом собеседник, работающий с медиаповесткой в администрации президента, утверждает, что в Кремле обсуждают отправку на фронт резервистов, работающих в тылу. По его словам, их могут заменить на уже мобилизованных граждан, которых отправят в тыл или демобилизуют.
Источник, близкий к разведке одной из западных стран, считает мобилизацию одной из «гипотетический жестких мер». Другой собеседник, работающий на Кремль, утверждает, что такие меры действительно обсуждаются, но пока что «есть ощущение [политического] безволия».
Уже не первые такие слухи. О том, что Кремль может пойти на мобилизацию после выборов в сентябре, в начале июня заявляли источники The Washington Post. При этом другие собеседники издания говорили, что Кремль скорее поставит военную кампанию на паузу, чем решится на политически рискованный шаг. Они отмечали, что мобилизация в 2022 году значительно снизила рейтинги Владимира Путина.
Россияне не идут воевать. «Вёрстка» пишет, что весной этого года темпы набора новых контрактников в Москве сократились на треть, а по всей стране — на четверть. О проблемах с привлечением новобранцев на войну говорят собеседники как минимум в четырех регионах страны.
При этом россияне, подписавшие контракт с Минобороны в этом году, «воевать не способны», рассказали «Вёрстке» военные. «Кого-то с тюрьмы забирают, кого-то с улицы. Бомжи в прямом смысле слова. Уголовники, причем уже в таком возрасте и с такими болячками, что еле стоят на ногах<...> Это обуза для всех. Да чему их обучить можно? Они ходить-то в обмундировании не могут, тяжело им нести на себе 20 килограмм. Это одноразовые», — отметил один из собеседников.
По словам военных, подразделения на фронте укомплектовываются лишь на 25-40%. Также сильно растет количество военнослужащих, самовольно оставивших часть (СОЧ). Чтобы привлечь новобранцев, региональные власти увеличивают выплаты как вербовщикам, так и самим контрактникам. Кроме того, россиян пытаются привлечь к подписанию контрактов предложениями «отсидеться в тылу».
Неудачи на фронте. Россия второй месяц подряд теряет захваченные территории Украины, следует из анализа американского Института изучения войны (ISW). В апреле армия РФ потеряла 116 квадратных километров, а в мае уже 281 квадратный километр, выяснили исследователи.
За неделю с 25 по 31 мая контролируемая Россией территория Украины уменьшилась на 19 квадратных километров, сообщило «Агентство» со ссылкой на данные украинского OSINT-проекта DeepState. Это крупнейшая потеря Москвы с сентября 2023 года, отметили журналисты.