Кремль может объявить новую волну мобилизации после выборов в Госдуму

При этом россияне, подписавшие контракт с Минобороны в этом году, «воевать не способны», рассказали «Вёрстке» военные. «Кого-то с тюрьмы забирают, кого-то с улицы. Бомжи в прямом смысле слова. Уголовники, причем уже в таком возрасте и с такими болячками, что еле стоят на ногах<...> Это обуза для всех. Да чему их обучить можно? Они ходить-то в обмундировании не могут, тяжело им нести на себе 20 килограмм. Это одноразовые», — отметил один из собеседников.