Любому ясно, что тратятся завышенные суммы: эксперт призвал проверить госрасходы на IT-проекты

По мнению адвоката, государству необходимо более жестко подходить к оценке подобных проектов и не бояться приостанавливать те из них, эффективность которых вызывает сомнения. «Там, где мы видим действительно серьезные проблемы, проекты нужно останавливать, проводить оценку и только потом возобновлять то, что действительно необходимо», — считает Звейсалниекс. В качестве примера он упомянул проекты в сфере социальной помощи самоуправлений, на которые были потрачены значительные средства, однако ожидаемого результата они не принесли.