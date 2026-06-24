Эксперт объяснил, почему в Латгале готовность населения участвовать в защите государства ниже

По словам Анджанса, дополнительный удар по региону нанесли широко обсуждавшиеся инциденты с беспилотниками. «Эти печально известные дроновые инциденты существенно навредили туристической отрасли. Многие предприниматели в Латгале получили уведомления об отмене бронирований», — сказал он. Эксперт подчеркнул, что именно Латгале сегодня демонстрирует наиболее слабые показатели по ряду важных направлений. Ссылаясь на данные исследований общественного мнения, он отметил, что в регионе выше уровень доверия к распространяемым Россией нарративам, а также ниже готовность населения участвовать в защите государства.