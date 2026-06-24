Эксперт объяснил, почему в Латгале готовность населения участвовать в защите государства ниже
Латгале по-прежнему остается регионом, которому требуется особое внимание со стороны государства как с точки зрения развития, так и с точки зрения национальной безопасности. Такое мнение в эфире TV24 высказал директор Центра геополитических исследований и ассоциированный профессор Рижского университета Страдиня Марис Анджанс.
По его словам, ситуация в разных регионах Латвии заметно отличается, а в Латгале многие жители ощущают недостаток внимания со стороны государства. «Я очень часто бываю в Латгале. Люди считают, что там они немного брошены на произвол судьбы», — отметил эксперт.
По словам Анджанса, дополнительный удар по региону нанесли широко обсуждавшиеся инциденты с беспилотниками. «Эти печально известные дроновые инциденты существенно навредили туристической отрасли. Многие предприниматели в Латгале получили уведомления об отмене бронирований», — сказал он. Эксперт подчеркнул, что именно Латгале сегодня демонстрирует наиболее слабые показатели по ряду важных направлений. Ссылаясь на данные исследований общественного мнения, он отметил, что в регионе выше уровень доверия к распространяемым Россией нарративам, а также ниже готовность населения участвовать в защите государства.
«К сожалению, доверие к российским нарративам там выше. Там же наблюдается меньшая готовность защищать Латвию. Есть и другие показатели, связанные с национальной безопасностью, которые выглядят не так хорошо», — заявил Анджанс.
При этом эксперт положительно оценил усиление присутствия Национальных вооруженных сил в регионе. «Очень хорошо, что сейчас Национальные вооруженные силы расширяют свое присутствие в Латгале. Также там размещается все больше военнослужащих союзников, в том числе в Даугавпилсе», — отметил он.
Однако, по мнению Анджанса, военное присутствие само по себе не способно решить все накопившиеся проблемы региона. «Нужно гораздо больше думать о регионах. Есть вопросы, которые свободный рынок способен решить самостоятельно, но есть и такие, где этого недостаточно. В этих сферах государство должно вмешиваться более активно», — подчеркнул эксперт.