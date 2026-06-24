Венгрия опять заблокировала рассмотрение вопроса о вступлении Украины в ЕС
Венгрия выступила против отправки в адрес Европейского совета и Еврокомиссии письма с общей позицией всех 27 стран ЕС по вопросу вступления Украины и Молдовы в блок, пишет Politico со ссылкой на источники.
Это письмо стало очередным формальным этапом после того, как 15 июня страны Евросоюза поддержали открытие первого переговорного кластера в рамках процесса вступления Украины и Молдовы в ЕС. Для утверждения документа требуется единогласное одобрение всех 27 государств-членов, поэтому обсуждение продолжится на следующей неделе.
На протяжении долгого времени старт переговоров блокировал бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который выступал против интеграции Украины в Евросоюз. Его преемник Петер Мадьяр не стал препятствовать открытию переговоров, однако потребовал исключить из документа формулировку о вступлении Украины в ЕС «как можно скорее».
Ранее Мадьяр заявлял, что Будапешт не поддерживает идею одновременного открытия всех шести переговорных кластеров. По его словам, с одной стороны, процесс по первому кластеру только начался, а с другой — такой шаг мог бы стать неверным сигналом для стран Западных Балкан — Сербии, Албании, Черногории и Северной Македонии, которые уже много лет продвигаются по пути к членству в Евросоюзе.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что Венгрия блокировала выдачу кредита Украине на 90 млрд евро, но после ухода Орбана его одобрила.