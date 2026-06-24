Венгрия опять заблокировала рассмотрение вопроса о вступлении Украины в ЕС

Ранее Мадьяр заявлял, что Будапешт не поддерживает идею одновременного открытия всех шести переговорных кластеров. По его словам, с одной стороны, процесс по первому кластеру только начался, а с другой — такой шаг мог бы стать неверным сигналом для стран Западных Балкан — Сербии, Албании, Черногории и Северной Македонии, которые уже много лет продвигаются по пути к членству в Евросоюзе.