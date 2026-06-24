После введения предоплаты пациенты стали реже пропускать приемы в больнице Огре

И если с помощью системы предоплаты удалось существенно сократить число неявок на платные амбулаторные приемы, то самая большая проблема по-прежнему сохраняется в сфере услуг, оплачиваемых государством. «Там мы наблюдаем, что у отдельных врачей от 10 до 20% людей записываются, но просто не приходят. И в то же время врачи сидят без работы, и врачи этим недовольны, и многие врачи сейчас также думают, не перейти ли только на платные услуги», — говорит Дайнис Шировс.