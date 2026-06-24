После введения предоплаты пациенты стали реже пропускать приемы в больнице Огре
Введение Огрской районной больницей предоплаты за платные медицинские услуги принесло эффект: число пациентов, пропускающих приемы без предупреждения, резко сократилось.
Еще несколько месяцев назад сотрудники Огрской районной больницы регулярно сталкивались с ситуациями, когда около 5% из 300 тысяч пациентов не приходили на назначенные заранее приемы. Это означало, что рабочее время врачей использовалось неэффективно, а другим пациентам приходилось дольше ждать своей очереди. Сейчас в больнице отмечают, что таких случаев стало значительно меньше, сообщает LSM+.
«Мы смотрели, что за месяц только два таких случая было, когда люди не пришли, в прошлом месяце, например. Но мы также даем возможность отменить визит за 48 часов до назначенного времени. И таких случаев примерно один-два в неделю», — отметил Дайнис Шировс, председатель правления Огрской районной больницы.
И если с помощью системы предоплаты удалось существенно сократить число неявок на платные амбулаторные приемы, то самая большая проблема по-прежнему сохраняется в сфере услуг, оплачиваемых государством. «Там мы наблюдаем, что у отдельных врачей от 10 до 20% людей записываются, но просто не приходят. И в то же время врачи сидят без работы, и врачи этим недовольны, и многие врачи сейчас также думают, не перейти ли только на платные услуги», — говорит Дайнис Шировс.