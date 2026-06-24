Лиго в Латвии отметилось чередой ЧП: люди тонули, горели квартиры, а на дорогах ловили пьяных водителей

В Янову ночь около 2:00 пожарные получили вызов в Резекне, где на первом этаже трехэтажного жилого дома горела квартира площадью 20 квадратных метров. В результате пожара погиб человек. С помощью спасательных масок пожарные спасли трех человек, один из них пострадал и был передан медикам. Еще два человека эвакуировались из здания до прибытия ГПСС.