Лиго в Латвии отметилось чередой ЧП: люди тонули, горели квартиры, а на дорогах ловили пьяных водителей
В Лиго и Янову ночь в Латвии зафиксирован ряд трагических происшествий: два человека утонули, еще один погиб при пожаре в Резекне, а на дорогах за праздничные выходные уже погибли три человека и пострадал 51. Об этом сообщили Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) и Государственная полиция.
Всего за минувшие сутки ГПСС получила 96 вызовов, в том числе 29 — на тушение пожаров и 18 — на спасательные работы. Еще 49 вызовов оказались ложными.
В Лиго в Латвии утонули два человека. Вчера около 15:30 спасатели получили вызов в Пенкульскую волость Добельского края, где человек отправился купаться и пропал. При обследовании водоема спасатели нашли человека, однако он уже был мертв.
Еще один трагический случай произошел незадолго до полуночи в Грундзальской волости Смилтенского края, где в пруду тонул человек. Еще до прибытия ГПСС его удалось вытащить из воды, однако спасти жизнь уже не удалось.
В Янову ночь около 2:00 пожарные получили вызов в Резекне, где на первом этаже трехэтажного жилого дома горела квартира площадью 20 квадратных метров. В результате пожара погиб человек. С помощью спасательных масок пожарные спасли трех человек, один из них пострадал и был передан медикам. Еще два человека эвакуировались из здания до прибытия ГПСС.
Вчера около 13:30 ГПСС получила вызов на улицу Плекснес в Риге, где в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома на плите подгорела еда. Из-за этого образовалось сильное задымление. Пожарные спасли из задымленной квартиры человека и собаку. Пострадавший был передан медикам Службы неотложной медицинской помощи.
Отдельно в ГПСС сообщили, что в Янову ночь пожарные получили более 20 вызовов к местам, где были разожжены большие костры. В 24 случаях жители замечали сильный дым или пламя и подозревали, что начался пожар. Однако прибывшие спасатели установили, что костры жгли контролируемо и угрозы не было.
В двух случаях пожарным все же пришлось тушить оставленные без присмотра костры.
Кроме того, за минувшие сутки пожарные выезжали на вызовы, где горели сарай, трансформатор, межэтажное перекрытие в жилом доме, нежилой дом, сухая трава, куча веток, камыши, кусты, в двух случаях — садовые домики, легковой автомобиль, стол, а также в нескольких случаях — мусор.
Серьезная ситуация сохранялась и на дорогах. Несмотря на предупреждения полиции об усиленных проверках, в Лиго в Латвии задержали большое число пьяных водителей.
Как сообщили в Государственной полиции, вчера за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала 20 водителей. Всего за первые четыре выходных дня, начиная с 20 июня, в Латвии уже пойман 61 водитель, севший за руль в нетрезвом виде.
Больше всего таких нарушителей вчера задержали в Видземе — семь. По четыре пьяных водителя были пойманы в Рижском регионе, Латгале и Земгале, еще один — в Курземе.
14 задержанных водителей находились за рулем в настолько серьезном состоянии опьянения, что им грозит уголовное наказание. В таких случаях транспортное средство конфискуют либо взыскивают его стоимость.
Государственная полиция обещает усиленно контролировать движение по всей Латвии как сегодня, так и завтра. Особое внимание будет уделяться водителям, которые могли сесть за руль под воздействием алкоголя или других одурманивающих веществ.
Полиция подчеркивает: садиться за руль можно только трезвым. Если во время прошедших праздников употреблялся алкоголь, о безопасном возвращении домой нужно позаботиться заранее. Не менее важно не допустить, чтобы в состоянии опьянения за руль сел друг, родственник или знакомый, отмечают полицейские. Иногда один своевременный разговор или отобранные ключи от машины могут предотвратить трагедию.
В прошлом году в Яновы выходные в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 15 человек, один погиб. В этом году Янов день пришелся на очень длинные выходные, а большое число выходных нередко связано с ростом числа тяжелых аварий.
За первые четыре праздничных выходных в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии в этом году уже погибли три человека и пострадал 51 человек.