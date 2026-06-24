В Литве задержали 17-летнюю немку, подозреваемую в жестоком убийстве школьника

Поскольку подозреваемая является несовершеннолетней, правоохранительные органы не раскрывают мотивы убийства. Однако, по данным немецких СМИ, наиболее вероятным мотивом стала кратковременная интимная связь между ней и убитым. Предполагается, что позже девушка сильно пожалела об этих отношениях и спланировала убийство. Девушка была задержана в Клайпеде. Подозревается, что 14 января она зарезала своего сверстника-школьника. На основании европейского ордера на арест она в настоящее время находится под стражей и будет экстрадирована в Германию.