После Лиго жители Риги пожаловались на едкий запах даже при закрытых окнах: "Будто жгли покрышки"
Вчера вечером и в ночь на 24 июня жители Латвии отмечали Лиго у костров, а в социальных сетях теперь активно обсуждают другую сторону праздника — сильный запах дыма и гари, который, по словам людей, ощущался сразу в нескольких районах Риги и ее окрестностях.
В одной из популярных веток в Threads пользователи делятся впечатлениями от прошедшей ночи. Многие утверждают, что запах был настолько сильным, что проникал в квартиры даже через закрытые окна.
«Что так воняет в Риге? В центре было большое облако дыма и сильный запах. Поехала в Кенгарагс — там то же самое».
Судя по комментариям, похожая ситуация наблюдалась в самых разных частях столицы и за ее пределами.
«В Риге до сих пор невозможно открыть окно. После 30 минут с открытым окном ночью вся квартира пропиталась запахом горящего пластика. Информации о том, что произошло и что делать, нет».
Другой пользователь рассказал, что запах появился уже глубокой ночью.
«Около Детской больницы тоже был сильный запах примерно в два часа ночи. В 22:00 его еще не было».
Жители сравнивали запах с горящей резиной и пластиком.
«Оставила окна открытыми, а теперь вся квартира воняет. Такое ощущение, будто кто-то коптил покрышки прямо под окнами. Никогда раньше такого не испытывала. Окно открыть нельзя, потому что становится еще хуже».
Сообщения поступали не только из центра города. Пользователи упоминали Иманта, Кенгарагс, Марупе, Зиепниеккалнс, район Детской клинической университетской больницы, а также Адажи. «В Марупе и Зиепниеккалнсе тоже все было в дымовой дымке. Может, это костры на Янову ночь?», «В Адажи то же самое. Возвращались с празднования Янова дня — вся деревня была в дыму. Я тоже не думаю, что от обычных костров может быть такой сильный запах».
Некоторые жители предположили, что причиной могли стать многочисленные праздничные костры, которые традиционно разжигают в ночь на Лиго по всей стране. Однако часть комментаторов считает, что запах был слишком резким и необычным для обычного древесного дыма.
Официальной информации о каком-либо крупном пожаре или инциденте, который мог бы вызвать столь масштабное задымление, на момент публикации не появлялось.
Вечером 23 июня по всей Латвии проходили праздничные мероприятия, а тысячи людей отмечали Лиго у костров. При безветренной погоде дым от многочисленных костров мог дольше задерживаться в воздухе и распространяться на значительные расстояния.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что вечером 23 июня в Зеленом театре Межапарка прошел один из самых атмосферных рижских праздников Лиго — Rīgas zaļumballe. Гости собирались в венках из полевых цветов и дубовых листьев, слушали музыку, танцевали, фотографировались и веселились.