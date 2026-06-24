После Лиго жители Риги пожаловались на едкий запах даже при закрытых окнах: "Будто жгли покрышки"

Сообщения поступали не только из центра города. Пользователи упоминали Иманта, Кенгарагс, Марупе, Зиепниеккалнс, район Детской клинической университетской больницы, а также Адажи. «В Марупе и Зиепниеккалнсе тоже все было в дымовой дымке. Может, это костры на Янову ночь?», «В Адажи то же самое. Возвращались с празднования Янова дня — вся деревня была в дыму. Я тоже не думаю, что от обычных костров может быть такой сильный запах».