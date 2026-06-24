Надбавки - урезать: латвийские торговые сети считают, что слишком много платят своим работникам

LBAS выступает против изменений в статье 68 Трудового закона и требует сохранить действующую редакцию, подготовленную Министерством благосостояния, предусматривающую 100-процентную доплату за сверхурочную работу. Также профсоюзы призывают оставить без изменений статью 110 закона, а не исключать ее по предложению работодателей и Министерства экономики. Профсоюзы подчеркивают, что эта норма во многих случаях защищала членов профсоюзов от увольнения.