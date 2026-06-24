Надбавки - урезать: латвийские торговые сети считают, что слишком много платят своим работникам
Латвийская ассоциация торговцев (LTA) призывает Министерство благосостояния и комиссию Сейма по социальным и трудовым делам начать дискуссию о возможности снизить в розничной торговле доплату за сверхурочную работу со 100% до 50% от часовой ставки.
В ассоциации отмечают, что в последние годы отрасль сталкивается с серьезной нехваткой рабочей силы, поэтому сотрудники регулярно работают сверх установленного рабочего времени. Для обеспечения бесперебойной работы предприятий и обслуживания клиентов работодателям приходится широко использовать сверхурочную работу.
По мнению LTA, действующее требование выплачивать за сверхурочные 100-процентную надбавку создает для предприятий значительные дополнительные расходы.
«В нынешних рыночных условиях, когда затраты растут, эти дополнительные расходы ухудшают финансовое положение компаний и повышают риск прекращения их деятельности», — говорится в письме ассоциации.
Поэтому LTA предлагает обсудить возможность установить оплату сверхурочных в размере 50% от часовой ставки работника, сохранив справедливое вознаграждение сотрудников и одновременно снизив финансовую нагрузку на работодателей.
По мнению ассоциации, такие изменения помогут сохранить рабочие места в регионах и городах, снизить риск закрытия предприятий и способствовать устойчивому развитию отрасли.
Как сообщалось ранее, комиссия Сейма по социальным и трудовым делам в весеннюю сессию так и не направила на второе чтение вызвавшие споры поправки к Трудовому закону.
Комиссия поддержала ряд предложений, которые, по мнению Союза свободных профсоюзов Латвии (LBAS), ухудшают положение и благосостояние работников. Речь идет как о доплатах за сверхурочную работу, так и о сроках действия коллективных договоров.
LBAS выступает против изменений в статье 68 Трудового закона и требует сохранить действующую редакцию, подготовленную Министерством благосостояния, предусматривающую 100-процентную доплату за сверхурочную работу. Также профсоюзы призывают оставить без изменений статью 110 закона, а не исключать ее по предложению работодателей и Министерства экономики. Профсоюзы подчеркивают, что эта норма во многих случаях защищала членов профсоюзов от увольнения.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что подавляющее большинство жителей Латвии недовольны своей работой. Чего им не хватает?