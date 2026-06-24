ФОТО, ВИДЕО: как рижане в венках, с песнями и танцами встречали Лиго в Межапарке

На празднике царила традиционная для Лиго атмосфера: венки, народные мотивы, зеленые ветви, песни и танцы под открытым небом. На скамейках и лужайках собирались семьи с детьми, пары, пожилые рижане и гости города. Многие пришли в белой одежде, с букетами полевых цветов и праздничными венками — от нежных ромашковых до массивных дубовых.