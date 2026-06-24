Лиго в Межапарке в 2026 году
23 июня в Зеленом театре Межапарка прошел один из самых атмосферных рижских праздников Лиго — Rīgas zaļumballe. Гости собирались в ...
ФОТО, ВИДЕО: как рижане в венках, с песнями и танцами встречали Лиго в Межапарке
Вечером 23 июня в Зеленом театре Межапарка прошел один из самых атмосферных рижских праздников Лиго — Rīgas zaļumballe. Гости собирались в венках из полевых цветов и дубовых листьев, слушали музыку, танцевали, фотографировались и веселились. Портал Otkrito.lv тоже побывал на мероприятии и подготовил видеорепортаж!
На празднике царила традиционная для Лиго атмосфера: венки, народные мотивы, зеленые ветви, песни и танцы под открытым небом. На скамейках и лужайках собирались семьи с детьми, пары, пожилые рижане и гости города. Многие пришли в белой одежде, с букетами полевых цветов и праздничными венками — от нежных ромашковых до массивных дубовых.
Программа в Межапарке началась в 20.00. Первыми зрителей радовали постфольклорная группа Rikši, Жорж Сиксна и сопровождающая группа. Позже, с 22.30, для гостей выступила группа Laika upe. Ближе к полуночи, около 23.40, на сцену вышла Айя Андреева с группой.
Праздник продолжился и после полуночи. Около часа ночи настроение поддерживала группа Labvēlīgais tips, вскоре после двух часов выступил Ралф Эйландс с группой, а в 3.30 самых стойких лиговщиков ждала группа Zelta kniede.
Финальной частью ночной программы стал ритуал пробуждения солнца, который прошел утром, в 4.25. Праздничный вечер вели актеры Имантс Страдс и Элина Ване.