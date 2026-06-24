Синоптики предупреждают: в конце недели Латвию ждут тропические ночи и жара до +35

В воскресенье, 28 июня, экстремальная жара охватит практически всю страну, кроме побережья Балтийского моря в Курземе. В Елгаве ожидается до +35 градусов, в Бауске и Добеле — +34, в Риге, Тукумсе и Огре — +33 градуса. Практически по всей территории страны днем температура превысит +30 градусов. Ночь в Риге и Земгале будет еще теплее, чем предыдущая.