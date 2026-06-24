Торговые центры Риги 24 июня: что закрыто, а где можно сделать покупки

Торговые центры Akropole Alfa и Akropole Rīga работают частично — открыты только отдельные магазины и пункты оказания услуг. Магазин Rimi в Akropole Alfa работает с 11:00 до 22:00, а Maxima в Akropole Rīga — с 09:00 до 23:00.