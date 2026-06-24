Торговые центры Риги 24 июня: что закрыто, а где можно сделать покупки
Фото: LETA
Большинство торговых центров Риги сегодня закрыты.
В Латвии

Торговые центры Риги 24 июня: что закрыто, а где можно сделать покупки

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

В Янов день большинство крупных торговых центров Риги закрыты. Однако супермаркеты и отдельные магазины продолжают работу по праздничному графику, позволяя жителям сделать необходимые покупки.

Торговые центры Akropole Alfa и Akropole Rīga работают частично — открыты только отдельные магазины и пункты оказания услуг. Магазин Rimi в Akropole Alfa работает с 11:00 до 22:00, а Maxima в Akropole Rīga — с 09:00 до 23:00.

Торговый центр Domina Shopping закрыт, однако находящийся в нем магазин Maxima работает с 10:00 до 22:00.

Комплексы Spice Life и Spice Home сегодня также закрыты, но магазин Rimi в Spice Home открыт с 11:00 до 22:00.

Торговый центр Origo закрыт, однако расположенный там магазин Rimi работает с 11:00 до 24:00.

Galerija Centrs также закрыта, но магазин Rimi на ее территории открыт с 11:00 до 22:00.

Закрыт и торговый центр Rīga Plaza, однако магазин Maxima работает там с 10:00 до 22:00.

Универмаг Stockmann сегодня открыт с 12:00 до 20:00.

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