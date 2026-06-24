Большинство торговых центров Риги сегодня закрыты.
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Торговые центры Риги 24 июня: что закрыто, а где можно сделать покупки
В Янов день большинство крупных торговых центров Риги закрыты. Однако супермаркеты и отдельные магазины продолжают работу по праздничному графику, позволяя жителям сделать необходимые покупки.
Торговый центр Domina Shopping закрыт, однако находящийся в нем магазин Maxima работает с 10:00 до 22:00.
Комплексы Spice Life и Spice Home сегодня также закрыты, но магазин Rimi в Spice Home открыт с 11:00 до 22:00.
Торговый центр Origo закрыт, однако расположенный там магазин Rimi работает с 11:00 до 24:00.
Galerija Centrs также закрыта, но магазин Rimi на ее территории открыт с 11:00 до 22:00.
Закрыт и торговый центр Rīga Plaza, однако магазин Maxima работает там с 10:00 до 22:00.