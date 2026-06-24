Погода в Латвии на Янов день: местами дождь и до +23 градусов
Фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

Погода в Латвии на Янов день: местами дождь и до +23 градусов

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Янов день в Латвии пройдет без серьезных погодных сюрпризов: местами ожидаются кратковременные дожди, но во второй половине дня выглянет солнце, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В первой половине дня облака будут закрывать большую часть неба, однако позже погода начнет проясняться. Местами, главным образом на востоке страны, возможны кратковременные осадки. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный и западный ветер. Температура воздуха повысится до +19...+23 градусов, хотя местами в Видземе будет на несколько градусов прохладнее.

В середине дня, когда выглянет солнце, уровень ультрафиолетового излучения достигнет умеренно высокого и высокого значения.

В Риге Янов день начнется с облачной погоды, также возможен кратковременный дождь. В течение дня облака рассеются, выглянет солнце, а воздух прогреется до +22...+24 градусов.

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