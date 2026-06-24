Погода в Латвии на Янов день: местами дождь и до +23 градусов

В первой половине дня облака будут закрывать большую часть неба, однако позже погода начнет проясняться. Местами, главным образом на востоке страны, возможны кратковременные осадки. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный и западный ветер. Температура воздуха повысится до +19...+23 градусов, хотя местами в Видземе будет на несколько градусов прохладнее.