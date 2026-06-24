Лиго не обошлось без жертв - в Балвском крае погиб молодой водитель

Если обычно наибольшее число пострадавших в авариях фиксируется в Риге, то в день Лиго больше всего пострадавших было в Видземе, где в ДТП травмы получили восемь человек. Еще четыре человека пострадали в авариях в Рижском регионе, по два человека — в Курземе и Латгале.