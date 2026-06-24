Лиго не обошлось без жертв - в Балвском крае погиб молодой водитель
Лиго в Латвии омрачила трагедия на дорогах: за сутки произошло более сотни аварий, погиб молодой водитель, еще 16 человек получили травмы. Полиция также зафиксировала сотни нарушений скоростного режима.
В день Лиго в Латвии было зарегистрировано 106 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб один человек, а еще 16 получили травмы.
В начале ночи на Янов день, около 21:30, в Виксненской волости Балвского края мужчина 1999 года рождения на автомобиле Audi A6 съехал в кювет и погиб на месте происшествия. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
Если обычно наибольшее число пострадавших в авариях фиксируется в Риге, то в день Лиго больше всего пострадавших было в Видземе, где в ДТП травмы получили восемь человек. Еще четыре человека пострадали в авариях в Рижском регионе, по два человека — в Курземе и Латгале.
Двое пострадавших были велосипедистами, еще двое — водителями электросамокатов, один — пешеходом.
За превышение скорости водителям вчера было выписано 279 штрафов: в Рижском регионе наказаны 27 водителей, в Латгале — 76, в Земгале — 66, в Курземе — 64, а в Видземе — 46 водителей транспортных средств. Один водитель был оштрафован за агрессивное вождение.
Всего за вчерашний день полиция оформила 583 протокола за нарушения правил дорожного движения.