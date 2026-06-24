Опоры-призраки в Даугаве: что скрывают остатки старого железнодорожного моста в Риге?
Сегодня о старом железнодорожном мосте, который называли Железным, напоминают только остатки опор в Даугаве и старые фотографии. Но когда-то этот мост был одной из главных инженерных новинок Риги: по нему шли поезда, ехали повозки, проходили пешеходы, там был проложен городской газопровод, а позже он стал автомобильным и трамвайным мостом. Железный мост прожил несколько жизней — железнодорожную, городскую, военную, но новое поколение об этом даже не знает.
До моста: Рига, Даугавa и проблема переправы
До появления постоянного железнодорожного моста Даугаву в Риге пересекали иначе. Главной городской переправой был наплавной, или понтонный, мост. Он решал бытовую задачу — связывал правый берег с Пардaугавой, — но для быстро растущего города второй половины XIX века этого уже было мало. Рига становилась крупным портовым и промышленным центром, железные дороги меняли экономическую географию, а левый берег Даугавы требовал более надежной связи с правым.
Именно железная дорога стала причиной появления Железного моста. Он строился как инфраструктурный объект для линии Рига — Болдерая. Болдерая была важна для грузового движения и связи с портовой зоной. Поэтому мост должен был не просто соединить берега, а включить Ригу в новую транспортную систему, где железная дорога становилась главным двигателем торговли и промышленности. Первый железнодорожный мост через Даугаву был открыт для линии Рига — Болдерая с 1 января 1873 года; но уже 15 октября 1872 года по нему могли проходить локомотивы.
Как строили Железный мост
Строительство началось в мае 1871 года. Окончательный проект разработали инженеры братья Струве. Работами руководил профессор Рижского политехнического института Х. Бессар. С его именем связана трагическая деталь: в 1872 году, испытывая прочность моста над улицей Кунгу, он упал и погиб.
Мост был длиной 737 метров. Его проезжая часть имела ширину 9,75 метра, или 32 фута. Постоянная часть состояла из восьми пролетов общей длиной 689,4 метра, а у правого берега Даугавы была поворотная часть длиной 57,9 метра — ее открывали для судоходства. Основные пролеты перекрывались решетчатыми металлическими фермами длиной 85-86 метров и высотой 9,14 метра. Металл для ферм везли из Англии, а видимые части каменных опор облицовывали гранитными плитами, привезенными из Стокгольма.
Это был не только железнодорожный мост. По нему проходила однопутная железнодорожная линия, но он также был рассчитан на пешеходов и гужевой транспорт. Пешеходные тротуары располагались по обеим сторонам, снаружи ферм, на консолях; их ширина составляла 1,52 метра. Для города это было принципиально: мост сразу стал не только частью железной дороги, но и городской улицей над водой.
Малоизвестная деталь: по мосту проходил городской газопровод. То есть Железный мост был не просто транспортным объектом, а частью коммунальной инфраструктуры Риги. Уличное движение по нему закрывали во время прохода поездов, а также тогда, когда открывали поворотную часть для судов.
Мост, который быстро устарел
Парадокс старого Железного моста в том, что для 1870-х годов он был современным сооружением, но уже к началу XX века стал тесным и неудобным. Его нельзя было приспособить к двухпутному железнодорожному движению, а нагрузка на рижский железнодорожный узел росла. Поэтому власти Российской империи приняли решение строить новый железнодорожный мост через Даугаву.
Старый мост при этом не исчез сразу. Когда рядом появился новый железнодорожный мост, старый был продан Риге за 1 миллион рублей для поддержания сообщения с Пардaугавой. Латвийская национальная библиотека в описании исторической открытки указывает, что после постройки в 1914 году нового двухпутного железнодорожного моста старый мост использовали уже для повозок и пешеходов.
Новый железнодорожный мост, тот самый, который связан с нынешним железнодорожным мостом через Даугаву, строился в 1909-1914 годах. Он был частью масштабной реконструкции Рижского железнодорожного узла: Центральную станцию хотели сделать сквозной, а пути в центральной части города поднять на второй уровень с помощью виадуков. Новый мост был двухпутным, имел восемь пролетов и подъемный пролет у правого берега, который работал с помощью двух электромоторов.
Взрывы, разрушения и восстановление
В сентябре 1917 года, во время отступления русских войск из Риги, старый Железный мост был взорван. По данным исторического описания, были уничтожены III, IV и VI пролеты.
Немецкие войска в том же году восстановили поврежденные части деревянными конструкциями. Это важная деталь: мост не был восстановлен в прежнем виде, он начал жить как временно залатанная конструкция.
В 1919 году, во время наступления армии Бермондта, мост снова пострадал. Затем в мае 1920 года сгорела временная конструкция VI пролета, и движение по мосту полностью прекратилось. Только в 1924 году мост снова начал выполнять свою функцию: 3 июня было открыто движение, а в 1924-1925 годах были восстановлены несколько пролетов.
Вторая жизнь: Земгальский мост
Главная перестройка старого моста прошла в 1937-1938 годах. Проектировщиком был Павел Павуланс. Старый мост при этом фактически постепенно разбирали и заменяли новым сооружением на прежней линии.
После реконструкции мост имел восемь пролетов длиной по 86 метров. Семь были решетчатыми, а один — над Закюсалой — имел сплошные балки. Поворотная часть составляла около 50 метров. Ширина между перилами выросла до 16,70 метра: проезжая часть занимала 10,40 метра, на ней были две трамвайные колеи, а по обеим сторонам шли тротуары шириной по 2,20 метра. Реконструкция вместе с перестройкой опор стоила около 6 миллионов латов.
5 ноября 1938 года мост открыли заново. Тогда министр сообщения Б. Эйнберг дал ему название Земгальский мост — потому что он должен был служить сообщению Риги с Земгале. В этот момент старый Железный мост окончательно сменил роль: он уже не был первым железнодорожным мостом Риги, а стал полноценным городским мостом для автомобильного, трамвайного и пешеходного движения.
Почему его больше нет
Вторая мировая война окончательно оборвала историю моста. В 1941 году при отступлении отдельные части моста были взорваны Красной армией. Затем немецкие войска восстановили поврежденные участки, но осенью 1944 года, отступая из Риги, полностью уничтожили Земгальский мост. После войны его уже не восстановили.
Это отличает его судьбу от соседнего железнодорожного моста 1914 года. Тот тоже был разрушен, но после войны на его опорах построили новый железнодорожный мост.
Сначала, в 1945-1951 годах, движение через Даугаву организовали по временному мосту на деревянных свайных опорах. Затем в 1947-1950 годах на опорах моста 1914 года построили нынешнее сооружение по проекту инженера А. Старцева.
Старому же Железному, позднее Земгальскому, мосту такой второй послевоенной жизни не дали. Он исчез из городской сети. Остались только несколько опор — немые точки в воде, которые сегодня легко принять за технические остатки без истории.