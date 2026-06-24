Опоры-призраки в Даугаве: что скрывают остатки старого железнодорожного моста в Риге?

Именно железная дорога стала причиной появления Железного моста. Он строился как инфраструктурный объект для линии Рига — Болдерая. Болдерая была важна для грузового движения и связи с портовой зоной. Поэтому мост должен был не просто соединить берега, а включить Ригу в новую транспортную систему, где железная дорога становилась главным двигателем торговли и промышленности. Первый железнодорожный мост через Даугаву был открыт для линии Рига — Болдерая с 1 января 1873 года; но уже 15 октября 1872 года по нему могли проходить локомотивы.