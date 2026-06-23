"Извините, но у нас срочное сообщение": Украина заявила об уничтожении моста через Северо-Крымский канал
Украинские Силы специальных операций (ССО) заявили о полном уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал. По данным украинской стороны, после первого удара туда прибыла российская ремонтная техника, однако ночью по объекту был нанесен повторный удар.
«Извините, но у нас тут официальное срочное сообщение — железнодорожного моста через Северо-Крымский канал в Крыму больше нет», — говорится в сообщении ССО, распространенном в социальных сетях.
В результате удара, который произошел в ночь на понедельник, были уничтожены рельсовые пути и обрушился один из пролетов моста.
В понедельник на место прибыли российская специализированная ремонтная техника, а в ночь на вторник по мосту был нанесен повторный удар. В результате была уничтожена ремонтная техника и нанесены новые повреждения остаткам моста.
Украинская армия ранее уже сообщала об атаке беспилотников на Северо-Крымский мост в ночь на 18 июня.
Железнодорожная линия, на которой находится мост, имеет стратегическое значение для российских оккупантов, поскольку по ней перевозят тяжелую военную технику и топливо для снабжения группировки российской армии на южном фронте.