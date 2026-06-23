В крупнейшей стране ЕС начинают масштабную пенсионную реформу. А что планируют в Латвии?

Кроме того, реформа подразумевает, что возраст выхода на пенсию, который до 2031 года должен быть повышен в Германии до 67 лет, будет привязан к растущим показателям ожидаемой продолжительности жизни. В то же время будет отменена возможность выхода на пенсию в 63 года, имеющаяся сейчас у жителей ФРГ, которые на протяжении 45 лет делали взносы в кассу пенсионного страхования.