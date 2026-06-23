В крупнейшей стране ЕС начинают масштабную пенсионную реформу. А что планируют в Латвии?
Как сообщает DW, власти ФРГ согласились реализовать все изменения в пенсионной системе Германии, предложенные комиссией экспертов.
Как передает агентство Reuters, ядро реформ составляет введение в Германии по шведскому образцу практики, когда часть дохода граждан инвестируется в особые фонды на рынке капитала. Планируется, что для этого работодатели и наемные работники будут дополнительно направлять до двух процентов заработка до вычета налогов в государственный фонд, который инвестирует эти деньги на рынке капитала.
Кроме того, реформа подразумевает, что возраст выхода на пенсию, который до 2031 года должен быть повышен в Германии до 67 лет, будет привязан к растущим показателям ожидаемой продолжительности жизни. В то же время будет отменена возможность выхода на пенсию в 63 года, имеющаяся сейчас у жителей ФРГ, которые на протяжении 45 лет делали взносы в кассу пенсионного страхования.
Что касается объема пенсии, то он и после 2031 года должен составлять не менее 48% от среднего уровня заработка. Необходимые для этого средства будут выделены из налоговых поступлений.
Еще одним новшеством является намерение включить в круг граждан, обязанных делать взносы в государственную кассу пенсионного страхования, депутатов законодательных органов Германии всех уровней и самозанятых, но не государственных чиновников, которые составляют в ФРГ отдельный социальный слой, получающий пенсии из госказны, а не из кассы пенсионного страхования. Правда, и их пособия по старости в будущем должны расти не быстрее, чем пенсии остальных граждан.
Необходимость реформ в пенсионной системе Германии возникла в связи с продолжающимся старением населения страны.
Латвийская пенсионная модель больше напоминает шведскую, чем немецкую. Власти страны пока никаких реформ не планируют после урезания возможностей для пенсионеров по выслуге лет. Тем не менее, эксперты в один голос утверждают, что при нынешнем снижении рождаемости в Латвии и отказе принимать мигрантов, ничего хорошего будущих и нынешних пенсионеров не ждет.