Латвия продолжает оставаться одним из лидеров удорожания топлива в ЕС

Что касается бензина, то в период с апреля по май рост цен зафиксирован в 23 странах ЕС. Наибольшее подорожание произошло в Италии (+6,9%), тогда как в Хорватии и Венгрии цены выросли лишь на 0,1%. В то же время снижение цен на бензин наблюдалось в Германии (-5,6%), Ирландии (-2,0%) и Швеции (-0,7%).