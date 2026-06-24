Латвия продолжает оставаться одним из лидеров удорожания топлива в ЕС
В мае 2026 года цены на топливо и смазочные материалы для личного транспорта в Европейском союзе выросли на 20,7% по сравнению с маем 2025 года. Латвия - среди лидеров по росту цен.
Как сообщает Eurostat, по сравнению с маем прошлого года цены на топливо выросли во всех странах ЕС. Более чем на 30% они увеличились в Болгарии (+33,9%), Люксембурге (+32,2%), Литве (+30,8%) и Румынии (+30,4%). Самый низкий рост зафиксирован в Венгрии (+3,5%). В остальных странах повышение составило от 12,7% в Польше до 29,2% во Франции.
В Латвии топливо подорожало в указанном месяце на 28,3%, что ставит страну на шестое место во всем ЕС.
Цены на дизельное топливо и бензин росли разными темпами. В мае 2026 года по сравнению с маем 2025 года дизель подорожал в ЕС на 29,0%, а бензин — на 16,2%. В апреле годовой рост составлял соответственно 33,7% и 13,6%.
Однако в месячном выражении ситуация изменилась. По сравнению с апрелем 2026 года средняя цена дизельного топлива в ЕС снизилась на 5,8%, тогда как бензин подорожал на 0,8%. В апреле по отношению к марту дизель, напротив, подорожал на 7,9%, а бензин — на 2,4%.
С апреля по май 2026 года цены на дизель выросли только в Румынии (+1,6%), а во всех остальных странах ЕС снизились. Самое заметное снижение было зарегистрировано в Германии (-11,9%), Греции (-8,5%), Эстонии (-8,4%) и Ирландии (-8,1%). Наименьшее снижение отмечено в Болгарии (-0,7%), Венгрии (-0,9%) и на Кипре (-1,5%).
Что касается бензина, то в период с апреля по май рост цен зафиксирован в 23 странах ЕС. Наибольшее подорожание произошло в Италии (+6,9%), тогда как в Хорватии и Венгрии цены выросли лишь на 0,1%. В то же время снижение цен на бензин наблюдалось в Германии (-5,6%), Ирландии (-2,0%) и Швеции (-0,7%).
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в Латвии уже сейчас начали готовится к возможному дефициту топлива и дороговизне отопления предстоящей зимой.