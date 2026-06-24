В Риге открыли завод по производству противодронных ракет

Новый завод в Риге будет заниматься сборкой электроники для ракет, монтажом оружейных систем, испытаниями готовой продукции и контролем качества. Строительство предприятия заняло около года. Планируется, что рижский завод будет работать в связке с будущим предприятием окончательной сборки в Адажи. Совокупная производственная мощность двух объектов должна достичь 100 ракет в сутки уже к концу текущего года.