В Риге открыли завод по производству противодронных ракет
В Риге открылась первая в странах Балтии фабрика эстонского оборонного стартапа Frakenburg Technologies. Предприятие будет выпускать ракеты для перехвата беспилотников, а его мощность уже к концу года может достичь 100 ракет в день.
Эстонский оборонный стартап Frakenburg Technologies открыл в Риге свой первый производственный объект в странах Балтии — завод по сборке ракет и оружейных систем. Предприятие будет участвовать в производстве управляемых ракет-перехватчиков Mark I, предназначенных для борьбы с беспилотниками.
Новый завод в Риге будет заниматься сборкой электроники для ракет, монтажом оружейных систем, испытаниями готовой продукции и контролем качества. Строительство предприятия заняло около года. Планируется, что рижский завод будет работать в связке с будущим предприятием окончательной сборки в Адажи. Совокупная производственная мощность двух объектов должна достичь 100 ракет в сутки уже к концу текущего года.
Площадь нового завода составляет почти 1000 квадратных метров. На предприятии планируется создать около 50 рабочих мест.
В компании сообщили, что в 2026 году намерены произвести около 1500 ракет. Основная цель проекта — значительно удешевить перехват беспилотников. По оценкам разработчиков, использование ракет Mark I позволит сократить стоимость уничтожения дронов более чем в десять раз по сравнению с существующими решениями.
В Frakenburg Technologies рассчитывают, что это создаст условия для массового производства доступных управляемых ракет, необходимых как европейским государствам, так и другим союзникам.
Открытие нового завода стало еще одним свидетельством растущей роли стран Балтии в европейской оборонной индустрии на фоне увеличения спроса на средства противовоздушной обороны и технологии борьбы с беспилотниками.