Фото людей, спящих на полу автовокзала, вызвало скандал: "Добро пожаловать в Ригу"
Люди, спящие прямо на полу в переходе Рижского автовокзала, вызвали бурную дискуссию в соцсетях. Одни увидели в этом признак упадка столицы, другие — обычную картину для крупных транспортных узлов по всему миру.
Фотография, сделанная на Рижском автовокзале, стала предметом активного обсуждения в социальных сетях. На снимке видно несколько человек, лежащих на полу в переходе, соединяющем автовокзал с городской инфраструктурой. Автор публикации сопроводил фото короткой подписью: «При въезде в Ригу - супервид».
Iebraucot Rīgā super skats. @RigasAutoosta pic.twitter.com/6sRNMWbKNj— Susuris (@SusurisMazais) June 13, 2026
Под публикацией быстро появились десятки комментариев, в которых пользователи по-разному интерпретировали увиденное. Часть комментаторов сочла, что подобная картина негативно влияет на имидж столицы. Некоторые сравнили увиденное с ситуацией в других европейских городах. Один из пользователей написал, что Рига «приближается к европейскому уровню» и напомнила ему аналогичные сцены, увиденные в Барселоне.
Другие участники дискуссии раскритиковали не только автовокзал, но и прилегающую территорию. По их мнению, район вокруг вокзала выглядит запущенным и производит впечатление «путешествия во времени». Некоторые пользователи называли эту часть города одной из самых проблемных в Риге, жалуясь на антисанитарию, крыс и общее состояние окружающей среды. В то же время звучали предложения преобразовать исторические ангары рынка и прилегающие территории в современные общественные пространства.
Однако далеко не все восприняли ситуацию как нечто экстраординарное. Фотограф Эдийс Паленс отметил, что подобные сцены можно встретить во многих странах мира возле автобусных и железнодорожных станций. Аналогичного мнения придерживались и другие пользователи, напомнившие, что люди десятилетиями ночуют или отдыхают в крупных аэропортах и транспортных узлах во время длительных пересадок.
При этом возникли различные предположения относительно личности людей на фотографии. Некоторые пользователи решили, что это могут быть бездомные. Другие предположили, что речь идет о группе путешественников. Не обошлось и без политизированных комментариев. Часть пользователей связала происходящее с миграционной политикой, другие — с социальными проблемами города. В то же время некоторые участники обсуждения призвали не делать поспешных выводов, напомнив, что по одной фотографии невозможно достоверно определить, кто именно изображен на снимке и по какой причине люди оказались на полу.