Фото людей, спящих на полу автовокзала, вызвало скандал: "Добро пожаловать в Ригу"

При этом возникли различные предположения относительно личности людей на фотографии. Некоторые пользователи решили, что это могут быть бездомные. Другие предположили, что речь идет о группе путешественников. Не обошлось и без политизированных комментариев. Часть пользователей связала происходящее с миграционной политикой, другие — с социальными проблемами города. В то же время некоторые участники обсуждения призвали не делать поспешных выводов, напомнив, что по одной фотографии невозможно достоверно определить, кто именно изображен на снимке и по какой причине люди оказались на полу.