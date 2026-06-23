Янова ночь пройдет без осадков, днем потеплеет до +24 градусов
Янова ночь в Латвии пройдет спокойно и без дождя, но местами может образоваться туман. В Янов день погода станет более переменчивой: утром будет облачно, местами возможен кратковременный дождь, однако позже небо начнет проясняться.
Янова ночь пройдет без осадков, однако облачность постепенно увеличится. При слабом ветре местами будет образовываться туман. Температура воздуха опустится до +9...+13 градусов, в Курземе — до +12...+16 градусов.
В Риге Янова ночь будет спокойной — без дождя и со слабым ветром. Минимальная температура воздуха ожидается в пределах +12...+14 градусов.
В первой половине Янова дня облака закроют большую часть неба, во второй половине дня прояснится. Местами, главным образом на востоке страны, облака принесут кратковременный дождь. Ветер будет слабым до умеренного, юго-западным и западным. Воздух прогреется до +19...+23 градусов, местами в Видземе температура будет на несколько градусов ниже.
В середине дня, когда выглянет солнце, уровень ультрафиолетового излучения достигнет среднего или высокого уровня.
В Риге Янов день начнется с довольно облачной погоды, также возможен кратковременный дождь. В течение дня облака рассеются и выглянет солнце. Воздух прогреется до +22...+24 градусов.