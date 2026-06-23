Янова ночь пройдет без осадков, днем потеплеет до +24 градусов

В первой половине Янова дня облака закроют большую часть неба, во второй половине дня прояснится. Местами, главным образом на востоке страны, облака принесут кратковременный дождь. Ветер будет слабым до умеренного, юго-западным и западным. Воздух прогреется до +19...+23 градусов, местами в Видземе температура будет на несколько градусов ниже.