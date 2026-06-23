В день Лиго полиция, спасатели и медики обратились к жителям
Жителей Латвии призвали не терять бдительность во время праздников Лиго и Янова дня. Каждый год праздничные выходные сопровождаются авариями, утоплениями, пожарами и травмами, многие из которых можно предотвратить.
Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD), Государственная полиция и Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) призывают жителей, отмечающих Лиго и Янов день, соблюдать меры безопасности: не садиться за руль в состоянии опьянения, осторожно обращаться с огнем и внимательно следить за детьми у воды. Об этом говорится в публикациях оперативных служб на сайте NMPD.
Службы напоминают, что во время праздников летнего солнцестояния ежегодно фиксируются тяжелые ДТП, случаи утопления, ожоги, травмы и другие происшествия, многих из которых можно избежать.
В прошлом году в праздничные дни в ДТП в Латвии пострадали 15 человек, один погиб. По данным VUGD, за праздничные выходные в пожарах пострадали четыре человека, трое были спасены, а из водоемов извлечены тела двух погибших.
Государственная полиция подчеркивает, что за руль можно садиться только трезвым. Если планируется употребление алкоголя, необходимо заранее продумать возвращение домой. Не менее важно не допускать к управлению транспортом знакомых, находящихся в состоянии опьянения. В праздничные дни полиция усилит контроль за дорожным движением по всей стране.
VUGD призывает соблюдать осторожность при разведении костров. Их следует размещать на безопасном расстоянии от зданий, деревьев и других объектов и ни в коем случае не оставлять без присмотра. После завершения праздника необходимо убедиться, что огонь и тление полностью ликвидированы.
В прошлом году спасатели неоднократно выезжали на вызовы, связанные с оставленными без присмотра кострами и сжиганием бытового мусора.
Службы также напоминают о необходимости осторожно пользоваться грилями и жидкостью для розжига, поскольку ошибка может привести к тяжелым ожогам. Разжигать и использовать гриль должны только взрослые, а средства для розжига следует хранить в недоступном для детей месте.
Особую осторожность необходимо соблюдать у воды. Опасно купаться в состоянии алкогольного опьянения, в незнакомых местах или в одиночку. Жителей призывают выбирать безопасные места для купания, не переоценивать свои силы и постоянно присматривать за детьми.
Во время отдыха на воде - в лодке, катамаране, на водном мотоцикле или SUP-доске - рекомендуется использовать спасательные жилеты. Для детей младше 12 лет они обязательны.
Службы напоминают, что в праздничной суете дети остаются одной из наиболее уязвимых групп. Взрослым следует заранее договориться, кто отвечает за присмотр за ребенком, а также объяснить детям, как действовать в чрезвычайной ситуации и когда необходимо звонить по номеру 112.
NMPD рекомендует перед праздниками проверить домашнюю аптечку и убедиться в наличии противоожоговых средств, стерильных повязок, пластырей, дезинфицирующих препаратов, а также лекарств от аллергии, боли и расстройств пищеварения. Медики напоминают, что на ожоги нельзя наносить сметану или масло.
При менее серьезных проблемах со здоровьем жителей просят не перегружать экстренный номер 112. Круглосуточную консультацию медика можно получить по консультативному телефону семейных врачей 66016001.
В случае несчастного случая необходимо незамедлительно звонить по номеру 112. Службы также рекомендуют использовать приложение "112 Latvija", где доступны советы по безопасности на воде, при ДТП и в других экстренных ситуациях.