Подсчитано, что по уровню цен Латвия уже почти догнала ряд стран Западной Европы
В 2025 году уровень цен на товары и услуги для конечного потребления домашних хозяйств в странах ЕС существенно различался — от 140% до 63% от среднего уровня по Евросоюзу. Латвия далеко не в конце этого списка.
Как сообщает Eurostat, самые высокие цены были зафиксированы в Дании (140% от среднего по ЕС), Ирландии (136%) и Люксембурге (132%). Самые низкие — в Болгарии (63%), Румынии (65%) и Польше (73%).
Уровень цен в Латвии - 83% от среднего по ЕС. Страна уже почти догнала такие страны, как Португалия (87%), Испания (92%), Италия (97%).
Стоимость основных товаров и услуг в странах ЕС также заметно различается. В 2025 году расходы на жилье — крупнейшая статья расходов домохозяйств в ЕС — варьировались от 190% от среднего уровня по Евросоюзу в Ирландии до 41% в Болгарии.
Вторая по величине статья расходов домашних хозяйств — продукты питания и безалкогольные напитки — демонстрировала наименьшие различия между странами. Самый высокий уровень цен был зарегистрирован в Люксембурге (122% от среднего по ЕС), а самый низкий — в Румынии (80%).
Наибольший разброс цен наблюдался в сфере образования, которая в 2025 году оставалась наименьшей статьей расходов домашних хозяйств. Здесь показатели колебались от 334% от среднего уровня по ЕС в Люксембурге до 42% в Румынии.
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