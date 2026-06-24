Подсчитано, что по уровню цен Латвия уже почти догнала ряд стран Западной Европы

Стоимость основных товаров и услуг в странах ЕС также заметно различается. В 2025 году расходы на жилье — крупнейшая статья расходов домохозяйств в ЕС — варьировались от 190% от среднего уровня по Евросоюзу в Ирландии до 41% в Болгарии.