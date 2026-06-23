В LDz объяснили, почему невозможно оградить все железнодорожные пути заборами
В Latvijas Dzelzceļš (LDz) заявили, что строительство пешеходных ограждений или защитных барьеров вдоль всей железнодорожной сети страны потребовало бы значительных финансовых вложений. Расходы касались бы не только строительства, но и последующего обслуживания таких объектов.
В компании подчеркнули, что ограждения являются важным элементом безопасности, однако сами по себе не способны полностью предотвратить сознательные нарушения правил и рискованное поведение людей вблизи железнодорожных путей. Поэтому наряду с техническими решениями большое значение имеют образовательные и информационные кампании. LDz регулярно проводит мероприятия по безопасности и организует лекции в учебных заведениях.
В 2022 году при софинансировании Европейского союза был начат проект по установке ограждений и оборудованию пешеходных переходов на наиболее опасных участках железнодорожной инфраструктуры Риги и пригородов. Однако реализация проекта столкнулась с трудностями: подрядчик не выполнил обязательства по строительному договору, в результате чего в 2023 году LDz в одностороннем порядке расторгла контракт.
В компании также отметили, что ответственность за безопасность лежит не только на железнодорожной инфраструктуре. Согласно действующим нормам, подходы к железнодорожным переходам находятся в зоне ответственности владельцев дорог и местных самоуправлений. Поэтому повышение безопасности требует совместной работы железнодорожников, муниципалитетов, дорожных служб и других заинтересованных сторон, особенно в районах жилой застройки и на популярных пешеходных маршрутах.
Сейчас LDz продолжает модернизацию инфраструктуры в рамках имеющегося финансирования. На переходах постепенно обновляется покрытие, устанавливаются специальные ограждения-«лабиринты», которые помогают организовать движение пешеходов, а наиболее опасные участки оснащаются световыми и звуковыми сигналами. В отдельных местах строятся дополнительные защитные ограждения.
До конца 2027 года LDz планирует модернизировать 45 железнодорожных переходов. В настоящее время ведется разработка строительных проектов и закупка необходимых материалов. Часть расходов покрывается за счет проекта модернизации и развития электрифицированной железнодорожной сети, а часть финансируется из бюджета самой компании.