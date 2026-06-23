В LDz объяснили, почему невозможно оградить все железнодорожные пути заборами

В 2022 году при софинансировании Европейского союза был начат проект по установке ограждений и оборудованию пешеходных переходов на наиболее опасных участках железнодорожной инфраструктуры Риги и пригородов. Однако реализация проекта столкнулась с трудностями: подрядчик не выполнил обязательства по строительному договору, в результате чего в 2023 году LDz в одностороннем порядке расторгла контракт.