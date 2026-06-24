"Им там не место": почему больницы Латвии перестают справляться с потоком пациентов
Очереди в приемных отделениях латвийских больниц становятся все длиннее, а мест все меньше. По словам представителей больниц, проблема не только в нехватке ресурсов.
Кризис в приемных отделениях крупнейших латвийских больниц продолжает углубляться. Недавний случай в Клинической университетской больнице им. Страдиня, где из-за нехватки мест за несколько часов не смогли принять 12 пациентов, стал лишь одним из проявлений гораздо более серьезной системной проблемы. Об этом в программе TV24 «Dr. Apinis» рассказал председатель правления Латвийской ассоциации больниц Артур Берзиньш. По его словам, общественность часто обращает внимание на нехватку коек или переполненные приемные отделения, однако корень проблемы находится гораздо глубже.
«Приемные отделения в стране перегружены пациентами, которым, возможно, вообще не следовало туда попадать», — подчеркнул Берзиньш.
Комментируя ситуацию в больнице Страдиня, он отметил, что речь идет не о том, что приемное отделение было пустым. «Мы слышали, что за несколько часов не смогли принять 12 пациентов. Но ведь не было так, что приемное отделение пустовало. Оно наверняка было заполнено пациентами другого профиля. Действительно ли всем им нужно было находиться именно в приемном отделении?» — задался вопросом глава Ассоциации больниц.
По его словам, именно этот вопрос представители больниц регулярно поднимают в переговорах с Министерством здравоохранения. Медицинское сообщество пытается добиться изменений, которые позволили бы разгрузить приемные отделения и направлять часть пациентов на другие уровни оказания медицинской помощи.
«Это тот вопрос, который мы постоянно пытаемся обсуждать с Министерством здравоохранения — как разгрузить приемные отделения от пациентов, которым там не нужно находиться», — отметил Берзиньш.
По мнению руководителя Ассоциации больниц, решение проблемы невозможно найти исключительно внутри самих медицинских учреждений. Необходимы системные изменения на государственном уровне, которые позволят более эффективно управлять потоками пациентов еще до их обращения в больницу.
Он дал понять, что диалог с Министерством здравоохранения продолжается, однако продвижение к конкретным решениям происходит недостаточно быстро, тогда как возможности больниц уже практически исчерпаны.