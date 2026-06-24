"Им там не место": почему больницы Латвии перестают справляться с потоком пациентов

Комментируя ситуацию в больнице Страдиня, он отметил, что речь идет не о том, что приемное отделение было пустым. «Мы слышали, что за несколько часов не смогли принять 12 пациентов. Но ведь не было так, что приемное отделение пустовало. Оно наверняка было заполнено пациентами другого профиля. Действительно ли всем им нужно было находиться именно в приемном отделении?» — задался вопросом глава Ассоциации больниц.