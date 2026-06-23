Россия готовит гибридные атаки против стран Балтии, предупреждает разведка
Латвийская разведка предупреждает, что Россия может готовить провокации против стран Балтии или Польши, включая атаки с применением дронов, ракет или другие гибридные действия. По оценке спецслужб, цель Москвы — оказать давление на страны НАТО и заставить их сократить поддержку Украины.
«Мы видим признаки того, что Россия готовит военные провокации против стран Балтии или Польши — не обычную войну, потому что сейчас Россия на это не способна, а гибридные атаки, например с применением ракет, дронов или других действий, призванных послать сигнал: прекратите поддерживать Украину, иначе у вас самих будут проблемы», — заявила латвийская разведка Fox News Digital.
В разведке подчеркивают, что в настоящее время речь не идет о непосредственной угрозе полномасштабной войны с НАТО. Главный риск, по их оценке, связан с возможным просчетом Москвы: президент России Владимир Путин может принимать решения на основе искаженной картины, которую ему формируют российские институты.
«Главная обеспокоенность связана с просчетом. Российские институты говорят Путину то, что он хочет слышать, и это создает опасный цикл, который может привести к глупым и бессмысленным решениям», — заявила латвийская разведка.
По словам представителей спецслужб, Путин становится все более изолированным и хочет получать только «положительные новости». Это, как считают в Латвии, делает процесс принятия решений еще более опасным, поскольку он может не отражать реальную ситуацию.
Страны Балтии и Польша являются членами НАТО, поэтому любая российская провокация в этом регионе может стать проверкой союзнических обязательств и создать риск более широкой конфронтации. При этом предупреждение Латвии совпадает с оценками польских чиновников, которые ранее заявляли, что гибридная война России против восточного фланга НАТО уже фактически идет.
Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Босацкий указывал на активность дронов, кибератаки и атаки на критическую инфраструктуру на территории НАТО. В частности, он говорил о российской кибератаке на польскую энергетическую инфраструктуру, целью которой, по его словам, было «обесточить часть Польши». Посол Кшиштоф Олендзкий также называл границу с Беларусью частью кампании России и Беларуси по использованию нелегальной миграции против стран НАТО.
Отдельно латвийская разведка отмечает влияние западных санкций на Россию. Несмотря на публичные заявления Москвы о том, что ограничения якобы не имеют значения, внутренние оценки, по данным спецслужб, показывают обратное.
«Россия публично заявляет, что санкции не имеют значения, но ее собственные внутренние оценки показывают, что санкции кусаются», — заявила латвийская разведка.
По ее оценке, санкции не обязательно меняют мышление Путина, но ограничивают финансовые ресурсы России и заставляют Москву делать сложный выбор в вопросах набора людей, военных расходов и давления на бизнес.
На этом фоне Бюро по защите Сатверсме Латвии (SAB) опубликовало доклад о том, как Россия усиливает так называемую «правовую войну» против Запада. Речь идет об использовании судов, юридических претензий и международных институтов для давления на западные правительства, ослабления поддержки Украины и создания возможного оправдания для более агрессивных действий.
В докладе говорится, что российские эксперты изучают опыт Ирана в оспаривании западных санкций через международные правовые механизмы. В частности, анализируется дело Ирана против США 2016 года в Международном суде ООН, чтобы адаптировать подобные подходы против западных стран.
«Если вы хотите подтолкнуть Россию к мирному соглашению, приемлемому для Украины и Запада, санкции — правильный механизм. Нужно усиливать международное давление на Россию через санкции», — заявила латвийская разведка.
Бюро по защите Сатверсме также предупреждает, что Россия подготовила жалобу против стран Балтии в Международный суд ООН, формально обвиняя их в дискриминации россиян и русскоязычных. По оценке латвийской разведки, эта кампания нужна Москве не только для судебного процесса, но и для создания политического нарратива, который впоследствии может быть использован как предлог для давления или гибридных операций.
«Россия считает, что странами Балтии управляют проамериканские элиты, оторванные от собственного народа. Они уже совершили похожую ошибку в отношении Украины до вторжения, поэтому такое восприятие нас беспокоит», — заявила латвийская разведка.
В SAB считают, что Москва пытается превратить пропаганду в юридические и политические действия. Планируемая жалоба России, по оценке бюро, основана на «крайне манипулятивном подходе» к международному праву, выборочной интерпретации международных норм и «воображаемых доказательствах» предполагаемой дискриминации.
По оценке латвийской разведки, именно такие заявления могут использоваться для оправдания давления, запугивания или гибридных операций — по схожей логике, которую Москва использовала, когда заявляла о необходимости «защиты» жителей Донбасса перед полномасштабным вторжением в Украину.
При этом в разведке подчеркивают: прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет. «В настоящее время военных угроз для Латвии нет. Мы сейчас не обеспокоены полномасштабным вторжением. России понадобилось бы от трех до пяти лет, даже если бы война в Украине закончилась сегодня, чтобы восстановить достаточные возможности. Сейчас нас беспокоят провокации — дроны, ракеты и другие гибридные атаки», — заявили в латвийской разведке.