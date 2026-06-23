Россия готовит гибридные атаки против стран Балтии, предупреждает разведка

Бюро по защите Сатверсме также предупреждает, что Россия подготовила жалобу против стран Балтии в Международный суд ООН, формально обвиняя их в дискриминации россиян и русскоязычных. По оценке латвийской разведки, эта кампания нужна Москве не только для судебного процесса, но и для создания политического нарратива, который впоследствии может быть использован как предлог для давления или гибридных операций.