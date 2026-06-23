ЕС запретит приложения для "раздевания" людей с помощью ИИ

Речь идет о технологиях, которые позволяют с помощью искусственного интеллекта создавать реалистичные изображения обнаженного тела или сцены сексуального характера с участием конкретного человека, даже если в действительности такие изображения никогда не существовали. Подобные инструменты получили широкую известность благодаря так называемым «раздевающим приложениям», которые используют фотографии людей для создания поддельных интимных изображений.