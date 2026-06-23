ЕС запретит приложения для "раздевания" людей с помощью ИИ
Евросоюз готовится запретить один из самых спорных видов искусственного интеллекта — приложения, которые позволяют создавать реалистичные интимные изображения людей без их согласия. Новые правила затронут разработчиков уже в ближайшие годы.
Европейский союз сделал еще один шаг к ужесточению регулирования искусственного интеллекта. Европейский парламент одобрил поправки к Закону об искусственном интеллекте, которые предусматривают запрет так называемых «раздевающих приложений» — сервисов, способных создавать реалистичные интимные изображения людей без их согласия.
Как сообщили представители Европарламента, под запрет попадут системы искусственного интеллекта, которые используются для создания материалов с сексуальным насилием над детьми, а также для генерации интимного контента с участием реальных людей без их разрешения.
Речь идет о технологиях, которые позволяют с помощью искусственного интеллекта создавать реалистичные изображения обнаженного тела или сцены сексуального характера с участием конкретного человека, даже если в действительности такие изображения никогда не существовали. Подобные инструменты получили широкую известность благодаря так называемым «раздевающим приложениям», которые используют фотографии людей для создания поддельных интимных изображений.
Согласно новым правилам, разработчики и поставщики подобных систем не смогут выводить их на рынок Евросоюза, если не будут внедрены эффективные технические механизмы, исключающие создание такого контента. Компаниям дадут время для адаптации своих продуктов — новые требования должны быть выполнены до 2 декабря следующего года.
Новые ограничения отражают растущую обеспокоенность европейских властей тем, что современные технологии искусственного интеллекта могут использоваться не только в полезных целях, но и для нарушения права на частную жизнь, создания цифрового насилия и распространения поддельного контента, способного нанести серьезный ущерб репутации и безопасности людей.
Для окончательного вступления изменений в силу их еще должен официально одобрить Совет Европейского союза. Основная часть требований обновленного Закона об искусственном интеллекте начнет применяться с 2 августа 2026 года.