Правительство Литвы ушло в отставку

«Хочу поблагодарить всех членов 20-го правительства и всю команду за совместную работу, ответственность и решимость принимать решения в сложный период. За это время мы вместе приняли не одно сложное решение, но всегда стремились к одной цели – чтобы жизнь людей в Литве была безопаснее, достойнее и увереннее. За это каждому из вас говорю искреннее спасибо», – сказала Ругинене.