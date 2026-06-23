Правительство Литвы ушло в отставку
В Литве правительство Инги Ругинене официально уходит в отставку после переформирования правящей коалиции. Кабинет будет временно исполнять обязанности, пока президент Гитанас Науседа и Сейм не согласуют нового премьера и состав 21-го правительства.
Во вторник состоялось последнее заседание 20-го кабинета министров. Последнее постановление об отставке правительства министры приняли единогласно.
«Несмотря на все трудности, нам есть чем гордиться, и каждый из вас внес большой вклад в благополучие нашего государства и улучшение жизни людей. Поэтому сегодня мы принимаем решение уйти в отставку и сложить полномочия правительства президенту республики», – сказала Ругинене.
Она отметила, что это нелегкий день, который в то же время позволяет подвести итоги года работы. Уходящая премьер заявила, что гордится своей командой.
«Хочу поблагодарить всех членов 20-го правительства и всю команду за совместную работу, ответственность и решимость принимать решения в сложный период. За это время мы вместе приняли не одно сложное решение, но всегда стремились к одной цели – чтобы жизнь людей в Литве была безопаснее, достойнее и увереннее. За это каждому из вас говорю искреннее спасибо», – сказала Ругинене.
Постановление об отставке во вторник будет вручено президенту Гитанасу Науседе, который поручит кабинету Ругинене исполнять обязанности до формирования 21-го правительства.
Глава государства в течение 15 дней должен будет представить Сейму на рассмотрение кандидатуру нового премьер-министра. В соответствии с соглашением новой правящей коалиции, на эту должность будет выдвинут лидер социал-демократов Миндаугас Синкявичюс.
После одобрения Сеймом кандидатуры нового премьера он должен будет в течение 15 дней представить парламенту согласованный с президентом новый состав кабинетв министров и программу правительства, которую должен будет утвердить Сейм.
«Будущему правительству желаю успехов в продолжении служения Литве, а начатую работу мы передаем с надеждой на то, что она будет последовательно продолжена на благо людей и государства», – сказала Ругинене.
Новое правящее большинство было сформировано после того, как социал-демократы расторгли договор с партией «Рассвет Нямунаса».
На прошлой неделе коалиционное соглашение подписали старосты фракций Литовской социал-демократической партии, Демократического союза «Во имя Литвы» и Литовского союза «крестьян», «зеленых» и христианских семей. У этой коалиции в Сейме 75 голосов.
Согласно документу, в новом кабинете сменятся как минимум четыре министра – демократы делегируют руководителей в министерства Сельского хозяйства, Энергетики и Здравоохранения, а руководство Министерством окружающей среды возьмут на себя социал-демократы.
Планируется, что Ругинене вернется на работу в Министерство социальной защиты и труда. Возможных кандидатов в министры политики пока не раскрывают, мотивируя это необходимостью согласовать фамилии с президентом Гитанасом Науседой.