В Нидерландах 15-летнюю девочку подозревают в убийстве родителей: страну потрясла жестокая семейная драма

Одной из самых тревожных деталей стали сообщения о том, что подросток якобы отправлял фотографии с места преступления другим школьникам через WhatsApp. Об этом писали несколько нидерландских изданий со ссылкой на учеников и их родителей. Полиция официально не подтверждает содержание этих сообщений, но признала, что знает о слухах вокруг распространяемых изображений, и призвала людей не пересылать такие материалы, а передавать их правоохранителям.