В Нидерландах 15-летнюю девочку подозревают в убийстве родителей: страну потрясла жестокая семейная драма
В небольшом Мерстаде под Гронингеном полиция нашла мертвыми 53-летних супругов. Вскоре после этого задержали их несовершеннолетнюю дочь. Теперь 15-летнюю девочку подозревают в двойном убийстве, а местные жители пытаются понять, как такая трагедия могла произойти в тихом семейном районе.
В Нидерландах расследуют тяжелую семейную драму, которая потрясла город Мерстад недалеко от Гронингена. В ночь на четверг, 18 июня, полиция обнаружила в доме на улице Meerhoven тела 53-летнего мужчины и 53-летней женщины. По данным полиции, оба погибли в результате преступления, после чего было начато тактическое и криминалистическое расследование.
В ту же ночь правоохранители задержали несовершеннолетнюю подозреваемую из Мерстада. Позже стало известно, что речь идет о 15-летнем ребенке из этой семьи. Нидерландская прокуратура подозревает подростка в двойном убийстве родителей. После допроса суд постановил оставить подозреваемую под стражей еще на две недели.
Полиция и прокуратура раскрывают минимум деталей, поскольку дело касается несовершеннолетней. Подозреваемая находится под строгими ограничениями: ей разрешено общаться только с адвокатом. Такие меры применяются, чтобы защитить ход расследования и не допустить влияния на свидетелей или распространения информации по делу.
Голландские СМИ пишут, что погибших звали Йохан и Матильда, обоим было по 53 года. Их тела нашли в семейном доме в Мерстаде — новом жилом районе к востоку от Гронингена. По данным местных журналистов, у дома вскоре появились цветы, а соседи говорили, что район находится в шоке: это тихое место, где живет много семей с детьми и где «обычно ничего не происходит».
Одной из самых тревожных деталей стали сообщения о том, что подросток якобы отправлял фотографии с места преступления другим школьникам через WhatsApp. Об этом писали несколько нидерландских изданий со ссылкой на учеников и их родителей. Полиция официально не подтверждает содержание этих сообщений, но признала, что знает о слухах вокруг распространяемых изображений, и призвала людей не пересылать такие материалы, а передавать их правоохранителям.
Региональные СМИ также сообщали, что в доме находился пес семьи — золотистый ретривер, у которого, предположительно, были ножевые ранения. Полиция подтвердила только то, что в доме была собака и ее забрала служба помощи животным. Остальные детали о состоянии животного официально не раскрывались.
На фоне трагедии в нидерландских СМИ появились рассказы школьников о поведении подозреваемой. Некоторые утверждали, что подросток входил в компанию, участники которой иногда приходили в школу с ушами и хвостами животных и вели себя как так называемые furry. В отдельных публикациях также упоминалось, что подросток мог переживать трудности с идентичностью. Однако эти сведения не являются официальной версией следствия, а мотив преступления пока не установлен.
Эксперты в Нидерландах призывают не делать поспешных выводов. Криминолог Марике Лим из Лейденского университета в комментарии EenVandaag отметила, что случаи, когда ребенок подозревается в убийстве родителей, крайне редки. По ее словам, в среднем в Нидерландах за последние десятилетия фиксировалось около пяти случаев убийства одного или обоих родителей в год, а сочетание несовершеннолетнего возраста и женского пола подозреваемой встречается особенно редко.
При этом эксперт подчеркнула, что пока слишком рано говорить о возможных причинах. В подобных делах, по ее словам, в прошлом встречались разные мотивы: длительное насилие в семье, тяжелые психические расстройства или, намного реже, корыстный мотив.
Мэр Гронингена Рулин Камминга назвала произошедшее трагическим событием и выразила соболезнования родным, друзьям и знакомым погибших. Она также подчеркнула, что в таких делах особенно важна сдержанность, чтобы полиция и прокуратура могли спокойно провести расследование.
Школа, где училась подозреваемая, организовала встречу для родителей и учеников. К ней привлекли специалистов службы помощи пострадавшим, поскольку, по данным СМИ, часть школьников могла видеть распространявшиеся изображения или слышать подробности произошедшего от сверстников.