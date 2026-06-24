В Лимбажском крае начинают борьбу со слизнями новым способом. Жителей призвали быть осторожными

Учитывая рост активности испанского слизня, в ближайшие дни в Лимбажи на улице Лиелезера и на пешеходной дорожке между пляжем и бассейном, на кладбище на улице Юрас, на площадке компостирования на улице Тируму, на «Зелёной железной дороге» у городской черты, а также на улице Пагаста и проспекте Спилвес в Скурте и на улице Пилс в Бириньи будут применены гранулы- приманки против испанских слизней — лиматицид Vitrol GB, действующее вещество которого — пирофосфат железа — попадая в почву, превращается в питательные вещества для растений (железо и фосфат).