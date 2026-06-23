Вход в город за 50 евро: Венеция готова на радикальный шаг в борьбе с "лишними" туристами

Идею поддерживают представители гостиничного бизнеса. Они считают, что более высокий сбор способен изменить поведение туристов. Часть путешественников может перенести поездку на менее загруженные даты, а другие предпочтут остаться в городе на ночь. Это позволит увеличить доходы от гостиниц, ресторанов и туристических услуг, одновременно снизив нагрузку на инфраструктуру в часы пик. Сторонники инициативы называют такой подход шагом к более устойчивому туризму. По их мнению, Венеции необходим не просто большой поток гостей, а туристы, которые проводят в городе больше времени и вносят более заметный вклад в местную экономику.