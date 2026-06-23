Вход в город за 50 евро: Венеция готова на радикальный шаг в борьбе с "лишними" туристами
Венеция готовится к новым ограничениям для туристов. Власти рассматривают повышение платы за однодневное посещение города до 50 евро, надеясь сократить наплыв путешественников и уменьшить нагрузку на исторический центр.
Венеция вновь оказалась в центре дискуссий о том, как сохранить баланс между туризмом и комфортной жизнью местных жителей. Городские власти рассматривают возможность значительно повысить плату за однодневное посещение исторического центра — в отдельные дни она может вырасти с нынешних 5–10 евро до 30–50 евро.
Инициатором идеи выступил недавно избранный мэр Симоне Вентурини. По его мнению, действующая система не справляется со своей главной задачей — ограничением чрезмерного туристического потока. Несмотря на введение в 2024 году специального сбора для однодневных посетителей, число туристов остается очень высоким.
Статистика нынешнего сезона подтверждает эти опасения. За первые 42 дня действия системы было оплачено более 514 тысяч посещений. При этом около 245 тысяч человек воспользовались льготным тарифом в размере 5 евро, оформив посещение заранее, а более 268 тысяч туристов заплатили 10 евро за бронирование в последний момент. Такие цифры показывают, что даже двойной тариф не стал серьезным препятствием для желающих увидеть знаменитый город на воде.
По мнению представителей муниципалитета, проблема заключается не в размере поступлений в бюджет, а в количестве людей, одновременно заполняющих улицы и площади Венеции. Именно поэтому власти рассматривают вариант гибкой системы оплаты, при которой стоимость посещения будет зависеть от даты и уровня загруженности города. В самые популярные дни цена может достигать 50 евро.
Идею поддерживают представители гостиничного бизнеса. Они считают, что более высокий сбор способен изменить поведение туристов. Часть путешественников может перенести поездку на менее загруженные даты, а другие предпочтут остаться в городе на ночь. Это позволит увеличить доходы от гостиниц, ресторанов и туристических услуг, одновременно снизив нагрузку на инфраструктуру в часы пик. Сторонники инициативы называют такой подход шагом к более устойчивому туризму. По их мнению, Венеции необходим не просто большой поток гостей, а туристы, которые проводят в городе больше времени и вносят более заметный вклад в местную экономику.