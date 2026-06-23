Financial Times: России придется мобилизовать все свои ресурсы, иначе она проиграет в войне с Украиной

Что думает Путин. Владимир Путин полностью полагается на доклады главы Генштаба Валерия Герасимова, которых может быть несколько за день, рассказали журналистам два бывших высокопоставленных кремлевских чиновника. «Он [Путин] считает, что это [победа в войне] вопрос времени. Путин находится под сильным влиянием военных, которые мастерски умеют водить его за нос. Он это понимает, но все равно верит им и позволяет им так поступать. Если бы я слушал доклады Герасимова три раза в день от рассвета до заката, я бы тоже по-другому воспринимал реальность», — сказал один из собеседников FT.