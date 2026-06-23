Financial Times: России придется мобилизовать все свои ресурсы, иначе она проиграет в войне с Украиной
Президент РФ Владимир Путин получает искаженную информацию о происходящем на фронте и недооценивает, какие технологические изменения произошли за эти годы. Об этом Financial Times рассказали бывшие кремлевские чиновники и военные эксперты.
Что думает Путин. Владимир Путин полностью полагается на доклады главы Генштаба Валерия Герасимова, которых может быть несколько за день, рассказали журналистам два бывших высокопоставленных кремлевских чиновника. «Он [Путин] считает, что это [победа в войне] вопрос времени. Путин находится под сильным влиянием военных, которые мастерски умеют водить его за нос. Он это понимает, но все равно верит им и позволяет им так поступать. Если бы я слушал доклады Герасимова три раза в день от рассвета до заката, я бы тоже по-другому воспринимал реальность», — сказал один из собеседников FT.
Насколько Путин заблуждается относительно положения дел на фронте, можно оценить по его высказываниям во время встречи с участниками вторжения в Украину, которая прошла в День России, 12 июня, отметили журналисты.
Военные спросили, когда у России появится аналог спутникового интернета Starlink от SpaceX Илона Маска, который можно будет применять для корректировки ударов беспилотников.
Путин заявил, что у РФ уже есть такая система, и она «ничем не уступает Starlink, [а,] может быть, даже в чем-то и превосходит». Речь идет о проекте «Рассвет» от «Бюро 1440», в рамках которого на околоземную орбиту в марте этого года были выведены 16 спутников. Starlink, для сравнения, запустил уже больше десяти тысяч космических аппаратов.
Что с российским ВПК. Россия уступает Украине в области применения технологий на поле боя, сказали собеседники FT. По их словам, особенно сильно ситуацию на фронте изменило применение беспилотников.
Украина нарастила применение дронов, изолировав силы Кремля на линии фронта и перекрыв цепочки поставок, пояснил анонимный собеседник журналистов, участвовавший в неофициальных переговорах. По его словам, элитное российское БПЛА-подразделение «Рубикон» не смогло освоить те же возможности.
Москва по-прежнему полагается на численное и огневое превосходство в войне с Украиной, говорится в материале FT. Российские командиры все еще направляют солдат в штурмы, а Минобороны наносит авиаудары по городам и инфраструктурным объектам Украины. «Проблема для России в том, что нынешняя тактика не предоставляет средств, позволяющих добиться более значительных успехов, и россиянам пока не удалось найти новые средства», — сказал журналистам соучредитель финской мониторинговой организации Black Bird Group Эмиль Кастехельми.
В связи с этим Путину и его чиновникам остается только говорить, что Россия выигрывает войну, и отворачиваться от все более очевидных результатов кампании дальнобойных ударов Украины, отмечается в статье.
Может ли что-то измениться. В Москве осознают необходимость мобилизации экономических, людских и промышленных ресурсов, отметил анонимный источник FT. При этом, по его словам, окончательное решение о применении таких мер пока не принято.
Во время летней кампании Россия вряд ли сможет добиться стратегического перелома на фронте без масштабных дополнительных мер, сказал директор польской аналитической группы Rochan Consulting Конрад Музыка. Однако привести к существенным изменениям могут либо ядерный удар, либо новая мобилизация, добавил военный эксперт.