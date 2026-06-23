В оккупированном Россией Крыму остановили работу детского лагеря "Артек"

Мать еще одного из детей сообщила, что ее сын должен был отправиться в лагерь «Арт-квест» в Крыму, но им сообщили, что лагерь тоже не примет смену. При этом некоторые родители утверждают, что их дети успели заехать на смену и уже находятся на территории лагеря.