В оккупированном Россией Крыму остановили работу детского лагеря "Артек"
В детском лагере "Артек" в аннексированном Крыму отменили ближайшие смены, сообщает "Медуза", со ссылкой на Telegram-канал Ксении Собчак.
По словам родителей, автобус с детьми, который направлялся в лагерь, развернули в Керчь без объяснения причин. «Сегодня должен был быть заезд смены, без объяснения причин "Артек" отказался принимать часть детей, дети вынуждены ночевать в Керчи, в каком-то колледже», — рассказала мать одного из детей.
Канал пишет, что до некоторых сопровождающих и организаторов «была доведена информация о возможном развороте части детских групп и возвращении их к местам проживания».
Мать еще одного из детей сообщила, что ее сын должен был отправиться в лагерь «Арт-квест» в Крыму, но им сообщили, что лагерь тоже не примет смену. При этом некоторые родители утверждают, что их дети успели заехать на смену и уже находятся на территории лагеря.
Позднее назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что отныне и до 1 сентября запрещается бронировать места и принимать детские группы в лагерях на полуострове. «Прошу отнестись с пониманием к установленным ограничениям. В сложившейся ситуации данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности», — заявил Аксенов.
С конца мая в Крыму продолжается топливный кризис — из-за того, что дроны ВСУ атакуют бензовозы и другие грузовые автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 «Новороссия». Также происходят отключения света и подачи воды.
Как недавно сообщал Otkrito.lv, в ночь на вторник украинские беспилотники второй раз за последние три дня атаковали оккупированный Крым и объекты у Керченского пролива.