Стирайте ночью: энергетики объяснили латвийцам, как платить за электричество меньше

Эксперт обратила внимание на еще одну тенденцию. С одной стороны, люди стараются экономить электроэнергию, однако одновременно в домах появляется все больше устройств, которым требуется питание. Электромобили, системы умного дома, дополнительные бытовые приборы и электроника увеличивают нагрузку на энергосистему и общий объем потребления. Поэтому, по мнению Кирсоне, сегодня особое значение приобретает не только количество потребляемой электроэнергии, но и время ее использования.