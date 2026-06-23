Стирайте ночью: энергетики объяснили латвийцам, как платить за электричество меньше
Многие уверены, что поставщики электроэнергии заинтересованы только в росте потребления в Латвии. Однако представитель энергетической отрасли утверждает обратное.
Несмотря на распространенное мнение о том, что поставщики электроэнергии заинтересованы исключительно в росте потребления, на практике энергетические компании все чаще призывают клиентов использовать электричество более рационально. Об этом рассказала представитель компании Tet Виктория Кирсоне в передаче «Tava vide» на TV24.
Во время беседы ведущая задала прямой вопрос: действительно ли компании, работающие на рынке электроэнергии, заинтересованы в энергоэффективности потребителей. «Безусловно», — ответила Кирсоне.
По ее словам, современные поставщики электроэнергии стремятся формировать у клиентов более осознанный подход к потреблению. Речь идет не только о снижении расхода электричества, но и о переносе использования энергоемких приборов на те часы, когда электроэнергия стоит дешевле.
«Мы также поощряем наших клиентов мыслить таким образом, чтобы они использовали электроэнергию разумно, потребляли ее в те часы, когда это наиболее выгодно, чтобы это потребление было продуманным», — подчеркнула эксперт.
В качестве примера она привела обычную бытовую технику. Так, запуск стиральной машины можно перенести на периоды более низких тарифов, что позволит заметно сократить расходы семьи без какого-либо ущерба для комфорта.
«Например, включать стиральную машину в те часы, когда цены ниже. Мы определенно не возражаем против такого подхода и даже поддерживаем образ мышления, основанный на эффективном использовании потребления», — отметила Кирсоне.
Эксперт обратила внимание на еще одну тенденцию. С одной стороны, люди стараются экономить электроэнергию, однако одновременно в домах появляется все больше устройств, которым требуется питание. Электромобили, системы умного дома, дополнительные бытовые приборы и электроника увеличивают нагрузку на энергосистему и общий объем потребления. Поэтому, по мнению Кирсоне, сегодня особое значение приобретает не только количество потребляемой электроэнергии, но и время ее использования.
В завершение эксперт подчеркнула, что продвижение энергоэффективного поведения клиентов не противоречит интересам энергетических компаний. «Это определенно также часть нашего бизнеса», — заключила Виктория Кирсоне.