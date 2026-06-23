Украинские дроны снова атаковали Крым: сообщается о новых пожарах и отключениях электричества

Предыдущая атака на Керчь и порт Кавказ произошла в ночь на воскресенье. Тогда, по сообщениям открытых источников и российских властей, удары также пришлись по портовой и нефтяной инфраструктуре у Керченского пролива. Ранее международные СМИ писали, что Украина усилила удары по логистическим и топливным объектам, связанным с снабжением оккупированного Крыма.