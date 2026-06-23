Украинские дроны снова атаковали Крым: сообщается о новых пожарах и отключениях электричества
В ночь на вторник украинские беспилотники второй раз за последние три дня атаковали оккупированный Крым и объекты у Керченского пролива. По данным Telegram-каналов, под ударом снова могли оказаться нефтяная инфраструктура, портовые объекты и энергетические узлы.
О взрывах сообщали жители сразу нескольких районов полуострова. По данным Telegram-канала «Крымский ветер», ссылающегося на очевидцев, взрывы были слышны в Феодосии, Керчи, Красноперекопске и в районе Щелкино.
Telegram-канал Supernova+ утверждает, что был нанесен повторный удар по нефтебазе в порту Керчи, пункту перевалки нефтепродуктов TES-Terminal, а также по порту Кавказ, расположенному на российском берегу Керченского пролива.
По данным «Крымского ветра», который ссылается на спутниковые снимки, на территории нефтяного терминала в порту Кавказ после ночной атаки появились новые очаги возгорания. Telegram-каналы также сообщают о пожарах в районе станции Южная в Керчи и на теплоэлектростанции у Аршинцева.
После удара по Керчи часть Крыма, включая Евпаторию, осталась без электроснабжения. О масштабах повреждений официально не сообщается.
Предыдущая атака на Керчь и порт Кавказ произошла в ночь на воскресенье. Тогда, по сообщениям открытых источников и российских властей, удары также пришлись по портовой и нефтяной инфраструктуре у Керченского пролива. Ранее международные СМИ писали, что Украина усилила удары по логистическим и топливным объектам, связанным с снабжением оккупированного Крыма.
Тем временем Министерство обороны России заявило, что за ночь средствами противовоздушной обороны якобы был сбит 141 украинский беспилотник. По версии российского ведомства, дроны были уничтожены над оккупированным Крымом, акваториями Черного и Азовского морей, а также над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областями, Красноярским краем и в районе Москвы.
Сколько беспилотников российской противовоздушной обороне не удалось перехватить, российские власти, как правило, не уточняют.