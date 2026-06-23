Отдельным семьям в Латвии бесплатно окажут дорогостоящую услугу

Утилизация асбестосодержащего шифера в Латвии — удовольствие недешевое, так как он официально признан опасными отходами. Из-за повышения налога на природные ресурсы цены в последнее время заметно выросли. В среднем по Латвии в 2026 году цена утилизации колеблется от 250 до 380 евро за тонну (включая PVN). Итоговая сумма зависит от того, сдаете ли вы его сами на полигон или вызываете специализированную фирму.