Отдельным семьям в Латвии бесплатно окажут дорогостоящую услугу
Азбестосодержащий шифер по-прежнему остается одним из самых опасных строительных материалов. В рамках особой программы латвийские семьи, имеющие статус «Почетной семьи Латвии», смогут бесплатно сдать его на захоронение.
За предыдущие два года в рамках программы на полигонах было захоронено около 1500 тонн азбестосодержащего шифера. Однако во многих домохозяйствах этот опасный материал по-прежнему хранится, создавая потенциальную угрозу для здоровья людей и окружающей среды.
Заявки принимаются до 17 июля 2026 года. Подать заявку могут семьи со статусом «Почетной семьи Латвии», если соблюдены следующие условия:
- от одного домохозяйства может подать заявку только один человек;
- можно сдать от 0,2 тонны (примерно 10 листов) до 3 тонн (примерно 150 листов) шифера;
- недвижимость, где находится шифер, должна принадлежать заявителю полностью или на правах совместной собственности;
- по данному адресу не должна быть зарегистрирована коммерческая деятельность.
Программа покрывает все расходы, связанные с обращением с азбестосодержащим шифером: упаковку, погрузку, транспортировку и передачу на захоронение на полигоне. Общий объем финансирования программы в 2026 году составляет 300 000 евро.
Заявление можно подать в электронном виде с электронной подписью, отправив его на адрес pasts@kem.gov.lv или через eAdrese на портале Latvija.lv, а также лично или по почте в Министерство климата и энергетики.
Подтверждение о предоставлении поддержки будет отправлено на электронную почту заявителя. Услугу можно будет получить до 30 ноября 2026 года.
Министерство напоминает, что при работе с азбестосодержащими материалами необходимо строго соблюдать требования безопасности. Работы следует выполнять в защитной одежде, перчатках, респираторе класса P3 и специальной обуви. Шифер нельзя ломать, поскольку при этом образуется опасная для здоровья и окружающей среды пыль.
Также запрещено закапывать шифер в землю, использовать его для подсыпки дорог или в иных целях. Азбестосодержащие отходы разрешено сдавать только на полигоны, имеющие разрешение Государственной службы окружающей среды. За неправильное обращение с такими отходами предусмотрена административная ответственность и штрафы. Для физических лиц - от 70 до 700 евро, для юридических лиц - от 280 до 1400 евро. Плюс нарушителя всё равно обяжут за свой счет вывезти и правильно утилизировать весь объем.
Утилизация асбестосодержащего шифера в Латвии — удовольствие недешевое, так как он официально признан опасными отходами. Из-за повышения налога на природные ресурсы цены в последнее время заметно выросли. В среднем по Латвии в 2026 году цена утилизации колеблется от 250 до 380 евро за тонну (включая PVN). Итоговая сумма зависит от того, сдаете ли вы его сами на полигон или вызываете специализированную фирму.