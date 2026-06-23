Смертельная авария с квадроциклом произошла в Заньской волости

В понедельник вечером в Заньской волости Салдусского края мужчина 1968 года рождения не справился с управлением квадроцикла и перевернулся. Мужчина погиб на месте происшествия. В аварии пострадал также пассажир, которому была оказана медицинская помощь, сообщили сотрудники полиции.