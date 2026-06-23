Квадроцикл перевернулся в Салдусском крае (иллюстративное фото).
Аварии и происшествия
Сегодня 10:24
Смертельная авария с квадроциклом произошла в Заньской волости
Трагическая авария произошла 22 июня в Салдусском крае: водитель квадроцикла погиб после опрокидывания транспортного средства, сообщили в Государственной полиции.
В понедельник вечером в Заньской волости Салдусского края мужчина 1968 года рождения не справился с управлением квадроцикла и перевернулся. Мужчина погиб на месте происшествия. В аварии пострадал также пассажир, которому была оказана медицинская помощь, сообщили сотрудники полиции.
За прошедшие сутки в ДТП в Латвии пострадали еще 11 человек, в том числе двое пешеходов, один велосипедист и двое водителей электросамокатов.
Всего за истекшие сутки в Латвии зарегистрировано 117 ДТП.